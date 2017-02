Steinmeier ny president i Tyskland

Den tidigare utrikesministern Frank-Walter Steinmeier valdes i dag till ny tysk president. Steinmeier tar nu över efter den 77-årige Joachim Gauck, som valde att inte ställa upp för en andra mandatperiod.

Valet bjöd inte på några överraskningar. Redan i den första valomgången valde den tyska förbundsförsamlingen socialdemokraten Steinmeier till president.

Steinmeier fick 931 röster medan den närmaste konkurrenten, vänsterpartiet die Linkes kandidat, fattigdomsforskaren Christoph Butterwegge, fick nöja sig med 128 röster.

Att det skulle bli Steinmeier har egentligen varit klart redan en längre tid. Han var regeringspartiernas, det vill säga kristdemokraternas och socialdemokraternas kandidat till posten.

Lång politisk karriär

Den 61-årige Steinmeier har varit tysk utrikesminister i två repriser. För några veckor sedan lämnade han ministerposten till förmån för partikamraten Sigmar Gabriel.

Under åren 1999 till 2005 fungerade Steinmeier som chef för förbundskanslersämbetet under den dåvarande kanslern Gerhard Schröder. I det här sammanhanget var han en av arkitekterna bakom arbetsmarknadsreformerna som gick under namnet Agenda 2010.

Under de här åren infaller också den största politiska kontroversen kring personen Steinmeier. Han ska ha stoppat frigivningen av den i Tyskland bosatte Guantanamofången Murat Kurnaz, något som ändå aldrig har kunnat bevisas.

Stärkta socialdemokrater

För förbundskansler Angela Merkel är valet av Steinmeier ett bakslag, trots att socialdemokraten var hennes kandidat till posten.

Att kristdemokraterna inte lyckades få fram en egen kandidat i presidentvalet har setts som ett svaghetstecken.

Valet av Steinmeier till förbundspresident stärker nu de tyska socialdemokraterna ytterligare.

Partiet har också annars under de senaste veckorna upplevt ett enormt uppsving genom nomineringen av Martin Schulz till SPD:s förbundskanslerkandidat i valet i september.