Äldre i Lojo kan få motionskort

Lojo stad borde reservera pengar för motionskort för äldre Lojobor. Det anser grundtrygghetsnämnden och föreslår att motionskorten beaktas i Lojos budget för år 2018.

Lojo stad utarbetar i samarbete med Lohjan Liikuntakeskus Oy en plan för att få de äldre att röra på sig mer.

Initiativet till ett motionskort eller sportkort för äldre kom via tre olika motioner som lämnades in till stadsfullmäktige under år 2015.

Det är i slutändan stadsfullmäktige som avgör om pengarna för motionskorten skrivs in i budgeten 2018 eller inte.