Musik som förändrar världen: ska konsten göra alla snälla?

Åbokompositören Ulf Långbacka vill att musiken är fri.

Åbokompositören Ulf Långbacka tror att musiken kan ha en stark inverkan på enskilda människor och genom det också förändra världen. Åbos stadsorkester kommer under det här året att spela musik som man menar att kan förändra världen till det bättre under devisen "Du måste själv bli den förändring du önskar se under år 2017".