Regeringen avstår från avgifter för förbindelsebåtarna

Det blir inget av de avgifter för förbindelsebåtstrafiken i skärgården som kommunikationsminister Anne Berner (C) har planerat. Hon meddelar i dag att hon avstår från planen.

På måndagsmorgonen meddelade kommunikationsministeriet att minister Anne Berner har beslutat att inte förverkliga det försök inom förbindelsebåtstrafiken som bland annat hade inneburit att den hade blivit avgiftsbelagd. Det innebär att inte heller avgifterna införs.

De planerade avgifterna har väckt skarp kritik och som en bakgrund till beslutet att backa i frågan uppges responsen som förslaget har mött.