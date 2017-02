Bottas tjänar mer än Räikkönen – VM-tian bäst avlönad

Bild: All Over Press

Valtteri Bottas tjänar fjärde mest och Kimi Räikkönen femte mest av Formel 1-förarna säsongen 2017. Lewis Hamilton i Mercedes och Ferraris Sebastian Vettel tjänar över 20 miljoner euro mer än sina finländska stallkamrater.

Enligt Total Sportek är finländaren Valtteri Bottas årslön i Mercedes-stallet cirka åtta miljoner euro. Det är 1,4 miljoner euro mer än vad Ferraris Kimi Räikkönen tjänar. I Williams var Bottas årslön förra året ungefär 3,3 miljoner euro.

Fernando Alonso toppar lönestatistiken med 37,6 miljoner euro per år. Alonso som var världsmästare säsongerna 2005–2006 i Renault-stallet lämnade Ferrari efter säsongen 2014 och har inte fått till det i sitt nya stall McLaren. Säsongen 2005 var på Alonso 17:e plats i VM-sammandraget, förra säsongen tia.

Sämst betald är Pascal Wehrlein i Sauber-stallet. Wehrlein, som inledningsvis spekulerades ersätta Nico Rosberg i Mercedes, tjänar endast 140000 euro per år.

Förra säsongen toppade Sebastian Vettel listan med sin 47 miljoner euro stora grundlön.

Lönetoppen:

1. Fernando Alonso (McLaren): 37,6 miljoner euro (inklusive bonus)

2. Lewis Hamilton (Mercedes): 29,2 miljoner euro (plus bonus upp till 9,4 miljoner euro)

3. Sebastian Vettel (Ferrari): 28,2 miljoner euro (plus bonus)

4. Valtteri Bottas (Mercedes): 8 miljoner euro (inklusive bonus)

5. Kimi Räikkonen (Ferrari): 6,6 miljoner euro (plus bonus upp till 9,4 miljoner euro)

6. Daniel Ricciardo (Red Bull): 6,1 miljoner euro (plus bonus)

7. Felipe Massa (Williams):4,7 miljoner euro

8. Nico Hülkenberg (Renault F1):2,8 miljoner euro

9. Max Verstappen (Red Bull): 3 miljoner euro (plus bonus)

10. Sergio Perez (Force India): 2,4 miljoner euro