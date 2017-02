Epidemi av hepatit A härjar i Helsingforsområdet

Hepatit A är en leverinflammation som orsakas av ett virus. Sjukdomen kallades tidigare smittsam gulsot.

Så smittar det

Hepatit A kan smitta via dålig handhygien. Stora mängder av viruset utsöndras med avföringen redan en vecka innan den insjuknade har symptom. Genom god handhygien kan den insjuknade se till att viruset inte smittar via livsmedel, vatten eller som kontaktsmitta. Viruset sprids också via delade sprutor eller oskyddat sex. Under de senaste åren har det i Finland och på andra håll i Europa förekommit flera hepatit A-epidemier som orsakats av djupfrysta bär. Viruset är vanligt i länder med dålig hygien.

Symptomen

Tiden från smitta till de första symtomen är 15–50 dygn. Hepatit A börjar plötsligt, vanligen med aptitlöshet och illamående. Feber och magsmärtor brukar förekomma. Efter några dagar blir huden och ögonens hornhinnor gulfärgade. Det här beror på bilirubinet, ett avfallsämne efter nedbrytningen av hemoglobin som den inflammerade levern inte kan bryta ner. Hos små barn är sjukdomen ofta helt symtomfri. Risken för allvarlig leverinflammation ökar med åldern, men sjukdomen leder ytterst sällan till döden.

Åtgärder

Hepatit A konstateras om blodprov visar att antikropparna i blodet stiger, och leverfunktionsproverna visar förhöjda S-ALAT och S-ASAT-värden. Det finns inget läkemedel mot hepatit A, utan sjukdomen går över av sig själv. Patienten kan behöva månader att återhämta sig, men har man en gång haft hepatit A har man livslångt skydd mot viruset. Det går att vaccinera sig mot hepatit A.

Källa: THL