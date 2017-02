Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

USA:s nationella säkerhetsrådgivare Michael Flynn avgår. Flynn medger i sin avskedsansökan att han gav ofullständiga uppgifter om sina ryska kontakter till vicepresident Mike Pence.

Donald Trumps nationella säkerhetsrådgivare Michael Flynn avgår.

Det efter att Flynn anses ha ljugit för vicepresidenten Mike Pence och flera topprådgivare om vad som avhandlades i samtal med den ryske ambassadören.

Olagligt för privatpersoner

Det som den aktuella kontroversen handlar om är att amerikanska medier avslöjat att Michael Flynn talat om amerikanska sanktioner mot Ryssland med den ryske ambassadören. Orsaken till att samtalen är problematiska är att de fördes innan Flynn hade tillträtt sin post som nationell säkerhetsrådgivare. Och det bryter mot lagen i USA, eftersom privatpersoner inte får blanda sig i utrikespolitiken.

Vad som gjorde saken värre är att Flynn länge blånekade till att han skulle ha talat om sanktioner. Och det var då som vicepresidenten Mike Pence blev inblandad i soppan, eftersom han då gick ut och försvarade Flynn.

Senare medgav Flynn att det är möjligt att han talade om sanktioner. Enligt vissa uppgifter ska härvan också ha gjort Flynn till ett potentiellt offer för utpressning från Ryssland.

Jakten på ny säkerhetsrådgivare börjat

Jakten på en ny nationell säkerhetsrådgivare har redan börjat.

På listan över potentiella namn finns bland annat tidigare spionchefen David Petraeus och Stephen Hadley, som var nationell säkerhetsrådgivare under tidigare presidenten George W. Bush.

Vita huset meddelade att pensionerade generalen och Vietnamveteranen Joseph Keith Kellogg ska fungera som tillförordnad nationell säkerhetsrådgivare.

Kaotiskt på nationella säkerhetsrådet

Stämningen på USA:s nationella säkerhetsråd kunde redan före Flynns avgång beskrivas som närmast kaotisk, uppger The New York Times. Tidningen målar upp en bild av en i högsta grad dysfunktionell organisation.

Personalen stiger upp på morgnarna och läser Donald Trumps meddelanden på Twitter och kämpar sedan för att anpassa politiken efter dem. De flesta har ingen aning om vad Trump pratar om i sina telefonsamtal med utländska statsöverhuvud.

Trots att tjänstemän här traditionellt uppfattat sig som opolitiska har många anställda som inte ville arbeta under Trump valt att säga upp sig, enligt The New York Times.

Och de nya personerna som Trump rekryterat vandrar till mångas förfäran in på möten med utländska dignitärer med kampanjmuggarna med texten "Make America Great Again" i högsta hugg.

Motstridiga besked

Före beskedet om att Flynn avgår kom Vita huset med motstridiga signaler om president Donald Trumps inställning till Michael Flynn.

Först sade Kellyanne Conway, en av Donald Trumps närmaste rådgivare, så här på tv-kanalen MSNBC:

- Ja, general Flynn har presidentens fulla förtroende.

Men en stund senare sade Vita husets pressekreterare Sean Spicer att presidenten håller på att utvärdera situationen.

- Han pratar med Mike Pence just nu, gällande den diskussion som vice presidenten hade med general Flynn, och han pratar också med många andra människor, sade Spicer.

Och några timmar efter det kom då beskedet att Flynn avgår.

Det kan få många att ifrågasätta trovärdigheten hos Conway, som är den som från Trumpadministrationen som oftast ställer upp för kommentarer i de amerikanska nyhetsprogrammen.

Conway är samma person som introducerade begreppet alternativa fakta.