Nya Shell i Karis vill ha mera kommers i Läpp

Shell i Karis har öppnat igen efter en tre månader lång renovering. Nu hoppas kedjechefen Tom Hietanen på att nya företag lockas till Läpp och att området blir livligare.

Den 11 november 1986 slog Shell i Karis upp sina dörrar för första gången. Då var riksväg 25 vid Karis nybyggd och många undrade vem som skulle besöka ett ställe ute på åkern, säger kedjechef Tom Hietanen.

Kedjechef Tom Hietanen. Porträttbild på Tom Hietanen. Bild: Yle/Minna Almark

Farhågorna visade sig vara onödiga och i dag finns det flera andra företag i området. Shellstationen i Läpp är också den som säljer mest bränsle av kedjans alla servicestationer.

Orsaken är helt enkelt att placeringen är bra, konstaterar Hietanen.

- I branschen säger man att det beror på läget, läget och läget. Raseborg växer åtminstone sommartid och mängden stora bilar som åker till Hangö hamn ökar hela tiden.

Kedjans omodernaste station

Sedan servicestationen öppnade i slutet av 80-talet har den haft runt 20 miljoner besökare. Det betyder i medeltal runt 2 000 besökare dagligen. En tisdag i februari är besökarantalet rätt litet, medan det kan bli upp till 4 000 en sommardag då det händer något i Raseborg eller Hangö.

Väggen mellan butiken och restaurangen är nu borta i Shells servicestation i Läpp. En kvinna talar i telefon inne i en Shell-bensinstation. Bild: Yle/Minna Almark

Ett stort besökarantal sliter också på byggnaden och i mars stängde Shell i Läpp tillfälligt sina dörrar för att förnya lokalerna.

- Vår Karisstation har kanske inte sett ut som den stora fina Karisshell som den var på 80-talet när vi började. Det är den sista av våra stationer som har haft en skild butik och restaurang, förklarar Tom Hietanen.

Nostalgibastu för yrkeschaufförer

Renoveringen har kostat runt två miljoner euro och innebär att servicestationen har fått ett ordentligt ansiktslyft. Mellanväggen mellan butiken och restaurangen är nu borta och toaletterna har flyttat plats och blivit större.

Bastun rymmer fyra personer. Bastu i en Shell-servicestation. Bild: Yle/Minna Almark

Stoltast är Tom Hietanen i alla fall över den nya bastun för långtradarchaufförerna.

- Det är en av de finaste bastur jag har sett, säger han och förevisar bastun där fyra personer kan bänka sig bredvid varandra.

I omklädningsrummet serveras yrkeschaufförerna också en rejäl portion nostalgi. Väggen är nämligen tapetserad med bilder och affischer från Truckers festival, som Tom Hietanen var med och ordnade i Karis när det begav sig.

Väggen i omklädningsrummet är en nostalgitripp för många yrkeschaufförer. Omklädningsrum i Shell-servciestation. Väggen är prydd med affischer från Truckers festival i Karis. Bild: Yle/Minna Almark

Snabb servering för stressade mänskor

När det gäller restaurangen är det snabbheten som prioriteras mer än tidigare. I dagens läge har folk bråttom och därför är buffén väldigt uppskattad, fortsätter Tom Hietanen.

- Mänskorna har mindre tid och mera jobb och en buffé passar in i dagens melodi.

Det ska gå snabbt att äta på servicestationen. restaurangsal i Shell-servicestation i Karis. Bild: Yle/Minna Almark

Har man extra bråttom kan buffékunderna dessutom använda sig av den nya självbetjäningskassan. Där kan man snabbt betala, gå direkt till buffébordet och ta för sig.

- I bästa fall tar det bara 10 till 15 minuter före du är ute igen, säger Hietanen.

Många saknar nattöppen restaurang

Restaurangen i Shells servicestation i Läpp är den enda som är öppen dygnet runt. En som har saknat den under renoveringen är taxichauffören Matts Malmberg. Själv brukar han vika in på en kaffe då och då under småtimmarna när han jobbar nätter under helgerna. Men oftast är det hans passagerare som vill åka dit för att fylla magen.

- Kunderna som har varit på krog är ofta ganska hungriga och då blir det ofta att köra ner till Shell. Det finns inte riktigt andra ställen som har öppet efter tre på morgonen.

Matts Malmberg kör ibland taxi på nätterna. Porträttbild av Matts Malmberg i sin taxibil. Bild: Yle/Minna Almark

Malmberg menar att det ibland kan bli lite stökigt om nätterna eftersom många kunder är berusade. I det stora hela brukar det gå rätt bra, men han är ibland fundersam över säkerheten för dem som jobbar på restaurangen om nätterna.

Tom Hietanen försäkrar i alla fall att tryggheten inte är ett problem.

- Hittills har det varit tryggt. Vi är mycket måna om säkerheten på våra stationer och vi har vaktbolag, alarmsystem och övervakningskameror

Ökad konkurrens lockar fler kunder

Shellstationen var länge den enda bensinmacken i Läpp. Men för runt tio år sedan öppnade Varuboden-Osla sin ABC-station på tomten intill. Det innebar en ökad konkurrens och speciellt i början märktes det på försäljningen på Shell.

- Men det påverkade oss mycket mindre än väntat och på tio år har det jämnat ut sig. Hela området har nu mera kunder och det syns också på vår bränsleförsäljning, säger Tom Hietanen.

ABC-kedjan etablerade sig i Läpp för cirka tio år sedan. ABC bensinstation i Karis. Bild: Yle/Minna Almark

Därför flaggar han också för nyetableringar i Läpp. Efter att Shell öppnade sin servicestation för 31 år sedan har flera stora företag följt efter och i dag finns bland annat möbelkedjorna Masku, Sotka och Jysk i området. Men betydligt mera skulle få ske, säger Tom Hietanen.

- Det fanns planer på ganska mycket här, men det har inte hänt så mycket här sedan ABC kom hit. Nog hoppas vi att det skulle hända mera.

Raseborgs Port leder till kommunens alla hörn

Han är inte speciellt orolig för att Karis centrum skulle dö ut om flera företag etablerade sig i Läpp.

- Själv tycker jag att Läpp är en del av Karis centrum i dagens läge. Det här är ju ett ypperligt läge om man tänker att man kan köra till alla ställen i Raseborg härifrån.

Därför etablerar han begreppet Raseborgs Port och hoppas att också större enheter skulle öppna här. För tillfället är det Citymarket och Prisma i Lojo som drar mänskor, säger han.

- Vi förlorar hela tiden. Jag flaggar nog för att en stor enhet etablerar sig här. Vems enhet det är låter jag bli osagt, men kommers behövs det.

För Shells del planerar man i alla fall att växa i Läpp. I dag jobbar runt 25 personer på servicestationen, men det finns plats för närmare dubbelt så många arbetstagare, säger Tom Hietanen.