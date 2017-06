Vasabor tycker till om regeringskrisen

Vi gick ut på stan och hörde vad Vasaborna hade att säga om regeringskrisen och vad den ledde till.

- Det har ju varit ganska turbulent. Som finlandssvensk hade man kanske velat se ett annat slut på det hela. Men jag måste ju lyfta på hatten för Soini, han är en smart kille, säger Maria Hällund.



Tror du att den nygamla regeringen har något förtroende?

- Personligen tycker jag att den borde ha avgått. Jag tycker att de borde ha rensat bordet ordentligt, det här är en lite feg lösning, säger Hällund.

Hur ser du på Sannfinländarnas framtid, till exempel i följande val?

- Det ser jag som en positiv förändring, att äntligen är det någon som säger ifrån. På det sättet tycker jag att det är bra att de splittrades, att man tar avstånd från Halla-Aho och hans grupperings åsikter.

- Visst tror jag väl att det finns en framtid för dem, som vi ser annanstans i Europa också, så vinner deras åsikter mark, säger Hällund.



På en uteservering sitter Gretel Nordman. Hon är missnöjd med den politiska soppan.

- Jag tycker det är så hemskt, det är så rörigt. Inte förstår jag vad vi har för statsminister och Niinistö vill ju inte heller desto mer befatta sig med saken.

- Jag är ju pensionär så det berör väl inte så mig så mycket, det är de som är unga och arbetar som berörs, säger Nordman.

Tror du att den nygamla regeringen har något förtroende?

- Nå inte mycket för mig åtminstone, säger Nordman.

Hur ser du på Sannfinländarnas framtid, till exempel i följande val?

- Det blir nog tufft för dem i nästa val. De fick ju många röster förra gången men jag tror inte att de får så mycket nästa gång, säger Nordman.