Turkulaiset tähtäävät Let the Peoples Sing -voittoon.

Turkulainen Slavonic Tractor valittiin EBUn kansainväliseen Let the Peoples Sing -kuorokilpailuun Helsingin Musiikkitalossa lokakuussa 2017. Suomalaiseen ja bulgarialaiseen kansanmusiikkiin erikoistunut 10-jäseninen lauluyhtye on avoimen sarjan ainoana osanottajana sarjansa jo voittanut.