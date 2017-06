Hård konkurrens om livsmedelskunder på Åland

Maarianhaminassa ei podeta sensaatiokullan jälkeen mestaruuskrapulaa, mutta paluu arkeen ahvenanmaalaisilla on väistämättä edessä. Moni tärkeä pelaaja on jättänyt IFK Mariehamnin talven aikana. Perusrunko on kuitenkin yhä kasassa, ja sen pitäisi riittää samaan kuin ennen viime kauden mestaruushuumaa.