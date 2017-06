Se bilderna från Penguins segerparad - Määttä och mästarna möttes av 650 000

Bild: �Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved contact: info@iconsportswire.com http://iconsportswire.c

Sidney Crosby håller Stanley Cup-pokalen under segerparaden i Pittsburgh.

Kapten Crosby ledde trupperna under paraden. Sidney Crosby håller Stanley Cup-pokalen under segerparaden i Pittsburgh.

Pittsburgh Penguins firande av sin andra raka Stanley Cup-seger fortsatte inatt med den traditionsenliga segerparaden genom staden.

Enligt NHL:s uppgifter skall 650 000 människor ha mött mästarna i strålande solsken.

Fullt med folk längs gatorna i Pittsburgh. Bilar under Stanley Cup-segerparaden i Pittsburgh.

Som jämförelse fanns drygt 400 000 människor i stadens centrum förra sommaren, när Pittsburgh firade sin fjärde Stanley Cup-triumf.

Chris Kunitz låter fansen beröra lord Stanleys pokal. Chris Kunitz visar Stanley Cup-pokalen för fansen på gatan.

Den femte firade laget genom att åka i bilkortege genom staden. Lagets kapten Mike Sullivan tackade lagets fans, som han beskrev som unika.

Ägarna Ron Burkle och Mario Lemiux njöt av uppmärksamheten. Ägarna Ron Burkle och Mario Lemiux under segerparaden.

Bland de firande fanns också finländaren Olli Määttä.

Olli Määttä fick fira för andra året i följd. Olli Määttä firar under segerparaden.

Määttä med klubbkompisen Justin Schultz. Olli Määttä och Justin Schultz firar.

Pittsburgh Penguins korades till Stanley Cup-mästare efter att ha besegrat Nashville Predators med 4-2 i matcher.

Kris Letang njuter av folkets hyllningar. Kris Letang lyfter pokalen i skyn under segerparaden i Pittsburgh.

(Källa: FNB, nhl.com)