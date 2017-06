SFP:s Thomas Blomqvist fick mera valbidrag än han behövde

SFP:aren Thomas Blomqvist hade med sina 2 835 euro den största valbudgeten av alla invalda kandidater i vårens kommunalval i Raseborg. Men han använde inte alla pengar han fick i understöd.

Blomqvist fick ett bidrag på 3 000 euro från Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland.

Det var pengar han inte själv ens hade ansökt om utan pengarna kom automatiskt.

Blomqvist säger att han hade för avsikt att använda hela beloppet och lite till. Han räknade med utgifter på cirka 3 200 euro.

Sköter inte själv finanserna

Blomqvist poängterar att han själv inte har hand om pengarna utan de betalas in på hans kampanjkonto och det sköts av en annan person.

De flesta räkningar betalades först efter valet och en del räkningar kom inte ens före valet.

När slutsumman blev klar var det för sent att göra något åt saken, konstaterar Blomqvist.

De pengar som blev över finns nu kvar på kampanjgruppens konto.

- Jag har inte användningsrätt eller annars tillgång till kontot. Min tanke just nu är att jag kommer att ställa upp i val också i framtiden, och att pengarna kan användas då, säger han.

Blomqvist använde inte en enda cent pengar ur sin egen ficka.

Om man slår ut den summa Blomqvist använde på sin kampanj kan man säga att varje röst kostade honom 2 euro och 32 cent.

Röstdrottningen hade lägre budget

Den som tog överlägset mest röster i Raseborg var SDP:aren Maarit Feldt-Ranta som liksom Thomas Blomqvist är riksdagsledamot.



Maarit Feldt-Ranta. Maarit Feldt-Ranta kansanedustaja eduskunta Bild: Jouni Immonen / Yle

Men Feldt-Ranta klarade sig med en betydligt mindre budget än Blomqvist.