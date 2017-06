Mamma reser bort - men lugn, hon ska motionera

Jag är en 15-årig tjej, som alltid varit bra i skolan utan att behöva prestera extra mycket. Jag går nu på nian och vi har massor med projekt och prov samtidigt. Det känns som om man skulle drunkna i skolarbete och när jag har för mycket att göra klarar jag inte av att göra något alls. Därför lämnar jag in många projekt försent, och några har jag inte alls lämnat in. Jag har också haft väldigt ont i magen, troligtvis på grund av stress. Jullovet gör inte heller saker lättare, jag borde städa mitt rum som ser ut som efter ett bombnedslag. Efter julafton har jag massor av skolarbete jag borde göra under lovet. Det känns som att det är för mycket nu och jag är väldigt trött hela tiden. Vad ska jag göra?