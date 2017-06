Skam är den populäraste serien just nu, men varför?

Oi niin nostalgisia nuortensarjoja Areenassa.

Muutama kuukausi sitten sukujuhlissa eräs vanhempi setäni kysyi tiedättekö kuule mikä on kasmasiini. No tietenkin! Me serkukset sanoimme. Kasmasiini on tietenkin Yleisradion 1990-luvun alkuun lähettämä nuorten makasiiniohjelma! Väärä vastaus, sanoi setä. Kasmasiini on käsikäyttöinen viljan lajittelija.