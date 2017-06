HIFK:s måltorka bara fortsätter – fansen sjöng Honkavaaras namn

Efter dagens 0–2-förlust mot PS Kemi har laget inte gjort mål på hemmaplan i fem raka matcher. Publiken valde också att vädra sitt missnöje med att ropa Jani Honkavaaras namn.

Helsingfors IFK är det målfattigaste laget i ligan då en dryg tredjedel av årets säsong är avverkad. På tretton matcher har laget bara lyckats göra åtta mål.

På hemmaplan har det gått riktigt trögt, senaste målet gjordes i 1–1-matchen mot IFK Mariehamn den 19 maj. Efter det har man spelat fem hemmamatcher utan att göra mål.

– Vi fick inte med oss det resultat vi ville idag. Jag måste ändå berömma grabbarna idag, tyvärr gjorde jag inte min bästa match.

– Femte raka hemmamatchen utan mål så det känns lite tungt. Tidigare har vi inte lyckats skapa chanser men det gjorde vi idag, säger målvakten Tomi Maanoja till Yle Sporten.

Trots att målskyttet haltar vill Maanoja inte tala om någon kris i laget.

– Insatsen var klart mycket bättre än tidigare matcher så det var ett steg åt rätt riktning. Det är bara att nöta på. Det är många matcher kvar så det finns tid. Vinner vi fyra raka matcher så är med i toppen, säger han.

Även tränaren Antti Muurinen såg mycket positivt i HIFK:s spel i dag.

– Speciellt i första halvlek spelade vi bra och vi skapade chanser. Vi spelade mer rätlinjigt idag och det fanns ingredienser att lyckas, säger han till Yle Sporten.