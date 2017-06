Kurdisk jihadist med Åbokoppling dömd för terrorbrott i Storbritannien

Flera medier skriver idag att den irakiska kurden Awat Hamasalih som bodde i Åbo 2013 och 2014 har dömts för terrorbrott.

Enligt brittiska BBC är Hamasalih medlem i terrorgruppen IS och har enligt domen spritt jihadistpropaganda samt hjälpt terrornätverket genom att rekrytera nya medlemmar och gett dem viktig information.

Brotten har skett i Finland

En del av brotten har enligt tidningen Turun Sanomat begåtts då Hamasalih fortfarande bodde i Åbo.

Hösten 2014 påstås han ha avslöjat för en terroristledare inom terrorgruppen IS att en kurdisk gruppering planerade en attack mot terrorgruppen.

Aktiv på sociala medier

Helsingin Sanomat skriver att Hamsalih är brittisk medborgare men han flyttade till Åbo 2013 då han gifte sig med en kvinna som bodde i Finland.

Den 35-årige Hamasalih var under sin vistelse i Finland mycket aktiv på de sociala medierna och delade via olika kanaler nästan dagligen material som stödde terrorgruppen IS verksamhet.

Efter terrordåden i Paris tackade Hamasalih förövarna och bad för dem samt önskade att de skulle godkännas som martyrer.

Hamasalih utvisades 2014 och belades då också med ett 15 år långt inreseförbud till Finland.

Han har sedan dess bott i Storbritannien.

Hur långt Hamasalihs straff blir klarnar den 30 juni.

Källor: BBC, Helsingin Sanomat, Turun Sanomat.