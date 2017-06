Veikkaus tror på monopol trots hård konkurrens på nätet

Statsägda Veikkaus monopol på penningspel backas upp av både finländare och politiker - tillsvidare. Men Veikkaus andel i den digitala världen är bara 25 procent och konkurrensen hårdnar hela tiden samtidigt som Sverige tvingas överge spelmonopolet stegvis.

En efter en slinker slantarna in i spelautomaten, som är hårt ansatt tidigt på morgonen. Pensionären matar in dem med ena handen och dricker kaffe med den andra. Han jublar när spelmaskinsklockan ringer - och vinsten klirrar in.

Så börjar han på nytt. Vinstslantarna åker in, en efter en. Samtidigt inleds samtalet med de två tysta medspelarna vid automaterna intill.

- Bra morgon i dag. Vinst efter första kaffekoppen.

De tre pensionärerna skrattar till. Det är uppenbart att de träffats vid R-kioskens spelmaskiner förr. Tidsfördriv, sällskap, beroende? Ho vet.

Ingen av spelarna vill ställa upp på intervju om Veikkaus spelmonopol. Det gör däremot Tim Kari som köar till kassan.

- Jag tycker Veikkaus spelmonopol är bra. Man får inte betala med kreditkort, det är bra. Plus att intäkterna går till välgörenhet och inte till privata företag i form av vinst.

Tim Kari tycker att spelmonopolet i Finland är ok. Tim Kari kommenterar spelmonopolet i Finland. Bild: Yle/Anna Savonius

Jag kör bara med lotto och jackpot. Det räcker för mig ― Tim Kari

Monopolet möjliggör enligt honom ändå spel på många olika plattformar.

Monopolet känns tryggare och striktare

Vad förändras om man öppnar för licensbaserat penningspel, vilket håller på att ske i Sverige?

- Kanske spelandet blir dyrare, undrar han. Kanske man inte vinner lika ofta?

Han tänker också att reglerna för spelandet kanske är striktare när det handlar om ett monopolbolag som Veikkaus.

Han har svårt att ta ställning till om spelproblemen ökar ifall spelmonopolet bryts.

- Jag kör bara med lotto och jackpot. Det räcker för mig.

Vad betyder det för dig att Veikkaus intäkter går till välgörenhet?

- Då kastar vi inte bort pengar. Det är bra att de går till gott ändamål, i stället för till ett privat bolag som sätter dem till något helt annat.

Många spelar penningspel dagligen. Lähikuva vanhan miehen käsistä pelaamassa rahapelejä Casino Helsingissä. Bild: YLE/Nella Nuora

Viktigt vart vinsterna går

En äldre man i kassakön tycker att det är bra med ordning på penningspelen.

- Att inte ålänningarna kommer hit och har spel. Spelmonopolet är bra.

Han syftar på den tidigare åländska penningautomatföreningen, och tillägger att utländska aktörer på spelmarknaden ökar mängden spelberoende i Finland.

- Det är en sjukdom, spelberoende. Därför är det inte bra att fler aktörer kommer till Finland.

Veikkaus intäkter går till välgörenhet, vad innebär det?

- Man har bättre samvete när man spelar, skrattar han. Vinsten ska gå till välgörenhet, inte i privata fickor.

Tidsfördriv - eller beroende? Anonyymi vanha nainen pelaa rahapeliä Casino Helsingissä. Bild: YLE/Nella Nuora

Mer på nätet ökar frestelserna

En äldre dam som löser ut sitt paket i kiosken tänker i samma banor.

- Jag spelar bara lotto, en rad varje vecka. Jag kan inte ta ställning till Veikkaus monopol, frågan intresserar mig inte.

Hon tycker däremot att det är bra att intäkterna går till välgörenhet. Då går pengarna till någon nytta.

- Det är farligt att penningspelen på nätet ökar. Folk blir beroende. Det är inte alls bra.

Veikkaus har 90 procent på den totala marknaden i penningspel i Finland - och 25 procent av den digitala marknaden ― Veikkaus vicevd Velimatti Nummikoski.

Finland allt ensammare med sitt monopol

Finländarna föredrar ett statsägt monopol framom privata aktörer, visar flera undersökningar, bland annat Yles enkät. 66 procent av medborgarna vill behålla monopolet medan 20 procent är för att slopa det. Siffran varierar, Veikkaus siffra för bevarande av monopolet är 80 procent av finländarna. En majoritet således.

Men Finland hotar bli ensamt land i Europa med sitt monopol. I Danmark har det redan brutits och i Sverige planerar man öppna penningspelens monopol och göra verksamheten licensbelagd.

Norden var tidigare känt för att föredra statsägt monopol i penningspel. Det här förändras nu raskt.

I Finland stöds Veikkaus monopol av både politiker och medborgare, samtidigt som kampen om spelandet på nätet hårdnar - mot utländska aktörer.

- Veikkaus har 90 procent på den totala marknaden i penningspel i Finland - och 25 procent av den digitala marknaden. Det är ganska bra, bedömer vicevd Velipekka Nummikoski.

I samma andetag medger han att konkurrensen är hård och det statsägda Veikkaus kämpar hårt i den digitala världen, där kommersiella penningspel blir allt snabbare och mer beroendeframkallande.



Velipekka Nummikoski är vicevd för spelbolaget Veikkaus. Velipekka Nummikoski är vicevd för spelbolaget Veikkaus.

Lagstiftningen har inte hunnit med i det digitala

- Tekniska utvecklingen gällande penningspel går snabbt och lagstiftningen på området släpar efter, säger utredningsman, regeringsrådet Jouni Laiho vid inrikesministeriet.

Lagstiftningen bereddes på 1990-talet och trädde i kraft på 2000-talet. I dag är världen helt annorlunda, när det digitala tar över alla former av spel.



Det här är ett tecken på dubbelmoral. Staten har inga knep att hålla i spel med snabb rytm - för de finns på nätet ― utredningsman Jouni Laiho, inrikesministeriet.

- Licensbaserade, kommersiella spelbolag lanserar snabba, beroendeframkallande spel som egentligen borde ingå i spelmonopolbolag för att man ska kunna kontrollera dem bättre, fortsätter Laiho vidare.

I stället är det de långsamma spelen, såsom Lotto som stannar kvar i monopolbolagens händer.

- Det här är ett tecken på dubbelmoral. Staten har inga knep att hålla i spel med snabb rytm - för de finns på nätet, poängterar han.

Ett nyare spel. Skylt med texten pikapokeri. Bild: Yle/Anna Savonius Spelmonopolet har starkt stöd i Finland, säger Veikkaus vicevd Velimatti Nummikoski. Velipekka Nummikoski är vicevd för spelbolaget Veikkaus. Bild: Yle/Anna Savonius

Sverige har tappat kontrollen över spelmarknaden ― Veikkaus vicevd Velimatti Nummikoski.

I Finland håller man visserligen ögonen på Sverige som således öppnar för licensbaserade spel.

- Sverige är illa tvunget till detta, kommenterar Veikkaus Nummikoski och utredningsman Laiho med en mun.

- Spelmonopolets bevarande i Sverige handlar inte om politisk vilja. Sverige har tappat sin kontroll över spelmarknaden. Över hälften av digitala marknaden hör till olagliga bolag, mindre än hälften hör till statliga bolag.

Svenskarna spelar allt mer via utländska servrar

Här finns orsaken till att monopolläget måste förändras i Sverige.

Nummikoski betonar att EU-kommissionen har gett enbart Finland rena papper för hanteringen av penningspelen - Sverige fick däremot inte grönt ljus.

- Därför måste landet ändra på systemet på spelmarknaden - eftersom kontrollen fattas.

Utredningsman Laiho kommenterar för sin del att det är slut på svenskarnas knep att bevara monopolet.

- Allt fler svenskar spelar via servrar, som upprätthålls av personer med rötter i Sverige - men spelbolagen finns på på Malta eller Gibraltar.

- Ifall de här bolagen får sina inkomster i Sverige så är det väl bara rimligt att de betalar skatter till det landet, säger Laiho.



124 000 finländare har problem med penningspelandet ― THL:s rapport om finländarnas spelvanor 2015.

Spelandet ökar bland kvinnor

Finländarna hör till de mest inbitna penningspelarna i världen. I kölvattnet följer problemen, 124 000 finländare beräknas ha problem med spelandet, de utgör drygt tre procent av alla spelare. 49 000 beräknas ha svåra problem.

Särskilt för personer med Parkinsons sjukdom blir spelandet lätt ett problem. Suomen Kuvalehti skrev i maj i år en längre artikel om spelproblem och nämnde då Parkinsons. Medicineringen matar spellusten.

Penningspelandet har ökat i Finland, särskilt bland kvinnor medan det har minskat bland minderåriga i Finland, efter att förbudet för minderåriga att spela infördes i lagen 2011.

Trots att Veikkaus har lyckats tygla de minderårigas spelande, läcker det på den kommersiella sidan. Det är svårt att ingripa i minderårigas penningspel på utländska sajter och servrar. Det går att spela på utländska spelbolags finskspråkiga nätsidor - som minderårig.



Kuponger på rad för olika penningspel i R-kiosk. Olika blanketter för penningspel i R-kiosk. Bild: Yle/Anna Savonius

Monopolet ska skydda mot brottslig verksamhet ― utredningsman Jouni Laiho, inrikesministeriet.

Politisk vilja avgör monopolets framtid

Monopoltänket i penningspel handlar om både lagstiftning och konsumentskydd.

- Målet med lagstiftningen gällande penningspel (som för övrigt ska uppdateras, red.anm.) är att trygga konsumentskyddet, alltså avsätta pengar för att hjälpa problemspelare plus att förhindra brottslig verksamhet kring penningspelen. Därför är det viktigt med ett spelmonopol, motiverar Laiho.

Han betonar att monopolet upprätthålls genom politisk vilja - det var ett medvetet val att fusionera RAY och Finntoto med Veikkaus till ett enda stort bolag.

- Vart intänkterna, eller vinsten går är också central. Skulle finländarna godkänna spel via licens ifall vinsterna går i privata ägares fickor via dividender, frågar han.

- Eller önskar finländarna att vinsterna används för finländarnas gemensamma bästa. Värderingarna avgör. Hittills har omkring 80 procent av finländarna givit grönt ljus för det sistnämnda.



Finländarna önskar att vinsterna går till välgörenhet. Man och kvinna håller hand Bild: Yle/ Tero Kyllönen