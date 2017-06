Anfallet mot IS sista fäste i Mosul har inletts

Irakiska regeringsstyrkor har inlett den väntade attacken mot gamla staden, terrorgruppen IS sista fäste i Mosul.

Attacken mot gamla staden inleddes tidigt i morse efter att den antika stadsdelen hade omringats från alla håll.

- Armén, antiterrorstyrkor samt den federala polisen inledde en attack mot Gamla staden, säger generalen Abdulamir Yarallah i ett uttalande.

- De inledande flygattackerna började vid midnatt och säkerhetsstyrkor började angripa Gamla staden vid gryningen.

Gamla staden i västra Mosul omringades helt den här veckan.

Först intogs stadsdelen Bab Sinjar för tre dagar sedan och därefter erövrades största delen av stadsdelen al-Shifa som ligger norr om gamla staden.

Ögonvittnen rapporterar på söndag förmiddag om häftig skottlossning och om missilattacker mot rebellställningar.

På andra sidan floden Tigris, på den östra sidan av Mosul lär livet löpa nästan som normalt med livliga torg och trafikstockningar.

Militären har varnat för att slaget om gamla staden kan bli lång och blodig och man befarar särskilt vad som kan hända med tiotusentals civila som inte har lyckats fly.

Enligt FN finns det fortfarande 100 000 civila kvar i det tätt bebodda området med ett virrvarr av trånga, krokiga gränder.

- Över 100 000 kan finnas kvar. Vi vet att IS tog många med sig när de drog sig tillbaka från andra stridsområden, säger flyktingkommissariatet UNHCR:s representant Bruno Geddo.

Han tillägger att civila lider av akut brist på mat, vatten och mediciner och att de inte har någonstans att fly.

FN har flera gånger påmint de stridande parterna om att de bär ansvar för civila i konflikten enligt internationell lag.

FN och armén befarar att civila används som mänskliga sköldar och jihadisterna skjuter folk som försöker fly, enligt många ögonvittnen.

Det finns fortfarande flera hundra jihadister i området som har haft månader tid på sig att befästa sina ställningar.

Evakuerade civila män vid en säkerhetskontroll i Mosul där man granskar att ingen är en medlem av IS

Evakuerade civila män vid en säkerhetskontroll i Mosul där man granskar att ingen är en medlem av IS

Bild: EPA/AHMED JALIL

Armén, som får stöd av amerikanska stridsplan, har lovat att prioritera civila liv och man undviker till exempel massiva, urskiljningslösa bombningar.

Generalerna har inte satt upp några tidsgränser för när den sista rebellkontrollerade stadsdelen skall intas, i motsats till brutna löften tidigare under den månadslånga offensivens gång.