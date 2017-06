Attacken mot IS sista fäste i Mosul har inletts

Irakiska regeringsstyrkor har inlett den väntade attacken mot gamla staden, terrorgruppen IS sista fäste i Mosul.

Attacken mot gamla staden inleddes tidigt i morse efter att den antika stadsdelen hade omringats.

- Armén, antiterrorstyrkor samt den federala polisen inledde en attack mot Gamla staden, säger generalen Abdulamir Yarallah i ett uttalande.

- De inledande flygattackerna började vid midnatt och säkerhetsstyrkor började angripa Gamla staden vid gryningen.

Militären har varnat för att striden om gamla staden kan bli lång och blodig och man befarar särskilt vad som kan hända med tiotusentals civila som inte har lyckats fly.

Enligt FN finns det fortfarande 100 000 civila kvar i det tätt bebodda området med ett virrvarr av trånga, krokiga gränder.

FN och armén befarar att civila används som mänskliga sköldar och jihadisterna skjuter folk som försöker fly, enligt många ögonvittnen.

Det finns fortfarande flera hundra jihadister i området som har haft månader tid på sig att befästa sina ställningar.