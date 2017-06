Bättre att ungdomarna dricker på parkeringen än i skogen

Juhannuksena tanssitaan maailmanennätystä ympäri Suomea.

Kaikkien aikojen juhannusjuhlat on saavuttanut huikean suosion! Ihmiset ympäri Suomea ovat ilmoittaneet omia mökkibileitään ja mitä erilaisempia juhlia mukaan historialliseen maailmanennätystanssiin. Pienimmissä juhlissa on yksi osallistuja, isoimmissa tuhansia. Juhlapaikkoja on mukana jo 400!