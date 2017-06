Första svenska segern på 25 år – IFK Göteborg nattens kungar

Tammerforsklubbarna Koovee och Pyrintö var tvåa och trea, men segern smet till Sverige. IFK Göteborg vann Jukolakavlen och gjorde slut på en segerlös svit som varat i ett kvartssekel.

1992 vann Hakarpspojkarna Jukolakavlen i Vederlax, men efter det har inget svenskt lag varit först över mållinjen i orienteringsklassikern.

Tidigt i morse var den långa svenska väntan över. Ankaret Eskil Kinneberg säkrade segern efter en budkavle där IFK Göteborg hållit i taktpinnen största delen av natten.

Koovee slutade tvåa då ankaret Daniel Hubmann löpte i mål en minut och sex sekunder efter Göteborg. På tredje plats kom Tammerforslaget Koovees grannklubb Pyrintö som var nästan tio minuter långsammare än vinnarna.

Ryck på andra etappen

IFK Göteborg kopplade tidigt greppet. Redan på den andra etappen ryckte Johan Högstrand i täten, och inför den sjätte och näst sista sträckan var göteborgarnas ledning över fyra minuter.

En strålande insats av Koovees Timo Sild på den sjätte etappen skapade ändå spänning inför den avslutande sträckan där Kinneberg till slut var den säkrare orienteraren.

Fjolårsvinnaren Koovee med ankaret Daniel Hubmann var tvåa i mål. Bild: Lehtikuva

– Mest grämer det att jag i slutet inte förstod att jag ännu skulle ha haft chans att kämpa om segern. Det gör att andra platsen känns som en besvikelse, sade fjolårsvinnaren Koovees schweiziska ankare Hubmann till Yle efter målgång.

Vann också Tiomila

Segern var IFK Göteborgs första i Jukolakavlen och totalt den elfte svenska triumfen i tävlingen som nu löptes för 69:e gången. Vinnarlaget bestod av Max Peter Bejmer, Johan Högstrand, Vetle Ruud Bråthen, Jonas Pilblad, Fredrik Edén, Fredrik Bakkman och Eskil Kinneberg.

För Göteborgsklubben har säsongen varit en fullträff, laget vann också Tiomila tidigare i år.

Ytterligare tre finländska lag tog sig in bland de tio bästa i årets Jukolakavle som löptes i Eno i Joensuutrakten: Helsingin Suunnistajat var sexa, Paimion Rasti sjua och Hiidenkiertäjät från Lojo slutade på åttonde plats.

Jukolakavlen 2017:

1. IFK Göteborg (SWE) 7.31.45

2. Koovee (FIN) +1.06

3. Tampereen Pyrintö (FIN) +9.46

4. Södertälje Nykvarn (SWE) +10.44

5. Halden SK (NOR) +12.16

6. Helsingin Suunnistajat (FIN) +15.58

7. Paimion Rasti (FIN) +16.05

8. Hiidenkiertäjät (FIN) +18.47

9. Frol IL (NOR) +18.55

10. OK Ravinen (SWE) +22.01

11. OK Linne (SWE) +22.08

12. Ärla IF (SWE) +22.44

13. Vehkalahden Veikot (FIN) +23.58

14. Ikaalisten Nouseva Voima (FIN) +24.08

15. Vaajakosken Terä (FIN) +24.54