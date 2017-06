Banden stärks mellan svenska högerextremister och Putins maskineri

Yttre krafter ger sig alltmer in i den svenska samhällsdebatten. Det sker genom hot, trakasserier och spridning av falska nyheter. Experter varnar för att den svenska valrörelsen inte är något undantag.

Yle Nyheter har träffat två svenska experter som var för sig har gått igenom en stor del av påverkanskampanjer från ryskt håll. Det handlar om direkta kopplingar mellan extrema rörelser i Sverige och Putinvänliga aktörer. Det handlar också om en gemensam verklighetsbild som sprids av nazister och andra högerextrema rörelser.

Martin Kragh är seniorforskare och chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Han har tillsammans med medförfattaren Sebastian Åsberg gått igenom en stor mängd nyheter som har sänts i de Kreml-styrda kanalerna Sputnik News och RT, som tidigare hette Russia Today.

Tv-kanalen RT sänder över nätet på engelska och publicerar nyheter på nätet på fem andra språk. RT når via sina sändningar på nätet ut över en stor del av världen.

Webbsajten och radiokanalen Sputnik News sänder på över 30 språk, och sände under ett knappt års tid också på svenska, finska, danska och norska. Meningen är att nå ut med det Putinvänliga perspektivet, genom snävt vinklade nyheter.

Här ser man tydliga kopplingar till den främlingsfientliga svenska nättidningen Fria Tider. Av Kraghs och Åsbergs undersökta period kommer det fram att Fria Tider ofta spred vidare det innehåll som Sputnik News producerade på svenska, och vice versa.

- I Sverige är det ett antal högerextrema aktörer som har citerats eller lyfts upp gång på gång i Sputnik eller Russia Today, säger Kragh.