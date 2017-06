Det här läser vi i sommar

Vad tänker du läsa i sommar? Här kommer en hel del inspiration.

Sommar och semester betyder ofta tid för läsning, men ibland vet man inte vilken bok man skall börja med. Vi frågade våra läsande vänner och här delar de med sig av sina sommarläsplaner.

Janne Strang, mediaföretagare

Största delen av allt jag läser kommer numera i digitalt format, ofta serverat på mindre än 140 tecken, och nyhetstempot i världen har ju varit vansinnigt hela våren. Washington Posts oerhört snyggt layade app erbjuder med sina långa och välskrivna, grävande artiklar en stadig bas och bakgrund till den politiska cirkusen som pågår i USA. Årsprenumeration för några tior, underhållningen garanterad av Vita huset.

Det blir nu tredje gången jag köper danska favoritförfattaren Peter Høegs senaste roman Effekten av Susan. Den första gav jag bort innan jag hunnit öppna den, den andra torde ligga nånstans här hemma i villervallan, men det är inte värt att börja leta. Tills dess rekommenderar jag Høegs debut Föreställning om det 20:e århundradet. Det första kapitlet i den är bland det vackraste som finns i bokstavsform.

Eftersom jag och min sambo över sommaren delar på vårdledigheten av babyn Theo, utgör barnlitteraturen en avsevärd del av bokkonsumtionen. Just nu läser vi genialiska Ulf Starks fina barnböcker. Pappas favorit är lyriska Djur som ingen sett utom v med illustrationer av Lena Bondestam.



Eva Frantz, journalist och författare

Jag kom precis hem från ett nordiskt debutantseminarium på Biskops Arnö i Sverige och där bytte jag till mig böcker av några med-debutanter (som Pokémonkort, men ännu mera intellektuellt). Har en spännande hög nordiska böcker på nattduksbordet, tror jag ska börja med en norsk deckarkollega vid namn Stein Sörensen, som skrivit boken 4.

På arbetsresorna och långpromenaderna får det bli ljudböcker, har precis börjat med Häxan, alltså senaste Camilla Läckberg. Spännande så det förslår.

Tycker också sommaren är en bra tidpunkt för att återvända till säkra kort och läsa om böcker en vet är bra. Hemskt att åka på charter och så visar sig semesterläsningen vara skräp. Överväger starkt att unna mig en tredje omgång med Donna Tartts Den hemliga historien.

Ja, och mot slutet av sommaren kommer ju Kjell Westös Den svavelgula himlen, och den bör en ju läsa så en inte är helt bakom flötet under alla höstens författarsammanhang och bokmingel. Ser fram emot den!



Jeanette Öhman, journalist, författare och bloggare

I sommar ser jag fram emot att läsa Isabelle Ståhls Just nu är jag här. Den har beskrivits som en riktigt bra generationsroman och så utspelar den sig i Stockholm där jag kommer att vistas hela sommaren.

I augusti på deckarfestivalen Crimetime Gotland ska jag intervjua Mikko Porvali som skriver i genren Karelen noir. Hans roman En blå död är den första boken i en trilogi om Finland under mellankrigstiden. Om jag vågar ska jag också ta itu med Mats Strandbergs senaste skräckroman Hemmet.

Janne Wass, journalist och chefredaktör på Ny tid

I sommar tänker jag försöka lappa en gapande lucka i min allmänbildning och ta mig an några klassiska finlandssvenska arbetarförfattare som jag hittills har försummat, nämligen Anna Bondestam, Eva Wichman och superbröderna Leo, Gösta och Erik Ågren. Deras böcker är i regel relativt tunna, så man hinner igenom en hel del av dem under en sommar.

Om det blir för mycket vänsterpatos på en gång, så kan jag alltid ta en stund och koppla av med en av mina nördpassioner, det vill säga science fiction. För en tid sen hade någon fyllt hela pappersinsamlingscontainern på Kabelfabriken där jag jobbar med gammal sci-fi och fantasty. Det var mest kioskskräp, men jag lyckades fynda några pärlor, bland annat Harry Harrisons Stainless Steel Rat, James E. Gunns The Listeners och en novellsamling av geniet Larry Niven.

Annorstädes lyckades jag sno åt mig en svensk översättning av Ivan Jefremovs klassiker Andromeda, som jag ska se om jag hinner med. Den filmatiserades för övrigt i Ryssland 1967, och det var från den filmen som George Lucas stal namnet Darth Vader.



Ellen Strömberg, bloggare

Jag har som mål att plöja igenom Jernbanan-sviten av Sara Lidman i sommar, den består av sisåsdär sju böcker. Har en misstanke om att jag dock kommer misslyckas med den föresatsen och istället läsa om all mina Lotta-böcker. Igen.

I takt med att temperaturen stiger brukar min kapacitet att ta in text sjunka. Men nytt för i år är att jag upptäckt det fantastiska med ljudboken, så ett par romaner ska jag väl klara av. Just nu lyssnar jag på barnboken Lisbet och Sambakungen av min kompis Emma Karinsdotter. Den är mycket underhållande!



Ida Henrikson, frilansjournalist och kulturarbetare

I sommar har jag mindre tid att ligga i parken och läsa en massa långa härliga romaner än tidigare eftersom jag har en nyfödd baby att ta hand om. Därför tänker jag satsa på serieromaner - perfekta att ta till sej även om man bara har en kort stund för sej själv. En strip eller några sidor åt gången. Eller hela albumet!

Om du inte redan har läst Liv Strömquists Uppgång & fall så är den ett måste, likaså nyaste Arne Anka av Charlie Christensen och den träffsäkra generationsskildringen Spleenish av Ulla Donner. Galago och Syster förlag är the places to go för att hitta nya spännande serier.



Vad ser du mest fram emot att läsa i sommar? Tipsa oss gärna om flera bra böcker.

Svenska Yles bokpodd tar en sommarsemester men lämnar er med ett avsnitt som handlar om poesi och Handmaids Tale av Margaret Atwood.