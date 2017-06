Laine om debutåret: NHL är en rå värld

En ständig press at prestera. Om man inte levererar får man inte spela. Många är beredda att ta ens plats om man misslyckas. Så beskriver Patrik Laine livet i NHL i en intervju med Yle.

Laines första år i NHL var en solskenshistoria. 36 mål och 64 poäng på 73 matcher kan bara kallas en succé.

Men livet i NHL är inte alltid en dans på rosor. Hockeylivet i Nordamerika skiljer sig en hel del från Finland. Laine berättar:

– Det finns ett stort antal spelare som är redo att ta ens plats. Nog är NHL en rå värld, säger Laine till Yle.

– Det är ingen idé att förklara sig i NHL. Om man inte är redo att spela försvinner platsen.

Till motgångarna i debutsäsongen hör hjärnskakningen i januari och de fyra målen Winnipeg släppte in i matchen mot Philadelphia. Laine var på isen under alla målen.

– Man måste vara på sin vakt hela tiden. Man får inte missa i ett enda byte, det har jag lagt märke till. Om man misslyckas måste man glömma det genast och ta vara på följande chans.