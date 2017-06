En sommar fylld med favoriter på Yle Fem och små och större paket på Yle Arenan

“Äntligen är Arvingarna här!”.“Vad roligt att ni visar härliga Solens mat!” “Kan ni inte reprisera Tinas mat?” “Tack för att man kunde sträcktitta på Case på Arenan!”

Ni är många som hör av er till Yle Fem och Yle Arenan, med ris och ros. I sommar försöker vi svara på era önskemål.

- I och med att de flesta av SVT:s stora underhållningsprogram, som ska synas på femman i höst nu har paus så har vi packat sommartablån med svenska och nordiska favoriter i repris, berättar Unni Malmgren som är tv- och radiochef på Svenska Yle.

Bland de program som sänts i Sverige och som i sommar sänds via Yle Fem finns bland annat Mitt i naturen (onsdagar kl. 18.30 med start 21.6), Mitt Sverige (torsdagar efter TV-Nytt med start 22.6), Tro hopp och kärlek där vi får följa två präster, en pastor och en diakon i deras sökande efter den stora kärleken tillsammans med programledare Mark Levengood (söndagar kl. 20 med start 9.7), samt Bathinas skilda världar (lördagar kl. 19 med start 15.7).

Det danska kriminaldramat Bedrägeriet är tillbaka i rutan. Yle Fem och Arenan sänder den första säsongen i repris med start måndag efter midsommar, 26.6 kl. 22.

- Många missade Bedrägeriet första gången vi sände serien, och har frågat efter den. Bedrägeriet är en dansk thriller om ekonomisk brottslighet, pengar och makt till varje pris. Ett svårt ämne, men gjort just så bra som danskarna kan, konstaterar Unni Malmgren.

Genast efter de tio avsnitten i säsong ett kommer den helt nya andra säsongen.

- Så vill jag också tipsa om den häftiga danska läraren Rita. Serien sändes för ett par år sedan och kommer nu som sommarfavorit i repris. Rita, som själv ibland är exakt lika mogen som sina tonårselever, sänds måndagar kl. 23.

Film bjuder vi på den första söndagen i månaden, precis som vanligt. Den 2 juli blir det en norsk romantisk komedi, Kvinnor i för stora herrskjortor, och den 6 augusti den svenska filmen The Quiet Roar.