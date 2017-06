Kampanj jobbar för lokala tjänster i Borgå

Eilisellä kirppiskierroksella löytyi yllättäen loistava smoothiepaikka Rihkamakatu 8:sta! Tarjolla oli myös erilaisia kahveja, teitä ja mehuja 😋😋🍏🍌 #porvoolainenvoittaaaina #borgåbonvinneralltid #visitporvoo #ostaporvoosta #drömmarnashemstad #unelmienkotikaupunki @minttuandco

A post shared by Porvoolainen voittaa aina (@porvoolainen_voittaa_aina) on Jun 17, 2017 at 6:24am PDT