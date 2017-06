Läser du fantasy? Hatar du drakar?

Ted Forsström tipsar om fantasyböcker utan drakar. Har du fler tips?

I juni läser vi en fantasybok i den finlandssvenska läsutmaningen. För att göra utmaningen lite knepigare finns det ett tillägg. Boken får inte innehålla drakar.

Risken med att välja en bok som man inte vet så mycket om är ju att det kan dyka upp en oannonserad drake på sidan 455. Ett säkrare sätt är att låta någon som kan det här med fantasy rekommendera en bok.

Därför ber vi nu alla fantasyläsare om tips på bra böcker, utan drakar. Tipsa i kommentarerna eller på sociala medier med taggen #fisvläsutmaningen2017.

Fem trovärdiga världar utan drakar

Grejen med fantasy är ju att vad som helst kan hända; det är det som gör läsupplevelsen så spännande. Man har ingen aning om nånting och samtidigt som man följer med i handlingen så pusslar man ihop hur just den här världen tycks fungera. Det kan vara otroligt tillfredsställande läsning när en författare lyckas få ihop en bra handling och en trovärdig värld, men det att vad som helst kan hända i fantasy leder också till att när det är dåligt så blir det riktigt, riktigt dåligt. Det finns otroligt mycket dålig fantasy... men dessa tips är alla läsvärda.

Alla de här böckerna har två saker gemensamt: realistiska karaktärer och trovärdiga världar (och inga drakar).

1) The Name of the Wind av Patrick Rothfuss

Otroligt välskriven bok. En fantasy-uppväxtroman som innehåller allt vad man vill ha. Väldigt intressant magisystem! Kolla inledningen:

"My name is Kvothe.

I have stolen princesses back from sleeping barrow kings. I burned down the town of Trebon. I have spent the night with Felurian and left with both my sanity and my life. I was expelled from the University at a younger age than most people are allowed in. I tread paths by moonlight that others fear to speak of during day. I have talked to Gods, loved women, and written songs that make the minstrels weep.

You may have heard of me."

Hur skulle man INTE kunna läsa en bok som börjar så där?

2) Mistborn av Brandon Sanderson

Aktion och magi med kung fu. Lite uppväxtroman, lite revolution. Ingen brutalitet ala George R. R. Martin eller hjärtskärande ångest ala Robin Hobb. Inga konstigheter, helt enkelt en fungerande story och bra karaktärer. Läs definitivt om du är intresserad av sociala problem, politik och/eller kastsystem.

3) The Lies of Locke Lamora av Scott Lynch

Lite som om Quentin Tarantino gjort en fantasyversion av Robin Hood. Utspelar sig i en fantasyversion av Venedig och handlar om ett gäng gentlemannarövare. Lite grabbig ibland, men väldigt bra dialog. Fantasy-lite, skulle jag nästan kalla det. Utmärkt sommarläsning. Som en medeltida Ocean's Eleven.

4) The Blade Itself av Joe Abercrombie

Brittisk noir fantasy. Brutala och våldsamma antihjältar. Påminner stilmässigt mycket om Game of Thrones. Här har alla karaktärer issues med det mesta. Vissa hatar man genast, men alla karaktärer utvecklas under handlingen och man växlar hela tiden med vem man diggar. Tycker du Tolkiens alver är fjantiga töntar ska du definitivt läsa det här. Svordomar, krig och ibland på gränsen till tortyrporr.

5) The Warded Man av Peter V. Brett

Mänskligheten är i pisset. Varje natt kommer demoner upp från underjorden och mördar alla människor de får tag på. Det här leder till att människor samlas i små samhällen där det är lättare att försvara sig. Är man ensam är man död. En intressant premiss. Väldigt bra beskrivningar av olika kulturer, gillar speciellt den här bokens variant av fantasymuslimer. Lättläst!

OBS! Alla dessa böcker ingår i en längre serie, så diggar du nån av dem finns det fler att läsa.

#fisvläsutmaningen2017