Yle Sportens val: Så här kan Vegas kommande NHL-trupp se ut

Vem kommer Vegas Golden Knights att plocka i expansionsdraften? Yle Sportens Mattias Simonsen tar en närmare titt på de tillgängliga spelarna – och analyserar alternativen.

Natten till torsdag finsk tid kommer det äntligen att stå klart vilka spelare Vegas Golden Knights kommer att ställa på isen då säsongen 2017-18 kör igång. På söndagen publicerades listorna på de spelare, som lagen valt att skydda för den så kallade expansionsdraften.

Reglerna är simpla: Vegas får välja en spelare från samtliga lag, sammanlagt 30 spelare. Av dessa ska minst 14 vara forwards, nio försvarare och tre målvakter.

20 spelare måste också ha ett kontrakt i kraft för säsongen 2017-18 och laget måste också överskrida lönegolvet på 43 miljoner dollar, samt hålla sig under lönetaket på 73 miljoner dollar.

NHL-lagen fick skydda spelare enligt modellerna sju forwards, tre backar och en målvakt eller åtta utespelare och en målvakt. Spelare som spelat en eller två säsonger i ligan är automatiskt skyddade från expansionsdraften.

Ett enormt pussel

Hur Vegas kommer att välja är ändå så gott som omöjligt att förutspå. GM George McPhee kan välja att plocka in de stora affischnamnen, men med en häftig prislapp – eller kan också välja att gå närmare lönegolvet och istället plocka in unga spelare med stor potential.

Yle Sporten utgår från en balansgång mellan dessa och siktar därför på att välja in stjärnor, men samtidigt hålla lönekostnaderna nere.

I denna så kallade mock draft kommer inte heller spelare vars kontrakt löper ut i sommar att väljas. Dessa spelare är tillgängliga för Vegas att plocka i expansionsdraften, men detta ger klubben endast ensamrätt att förhandla med spelaren före den första juli, då free agent-säsongen inleds.

Värt att minnas är också att Vegas redan har kontrakt med den ryska centern Vadim Sjipatjev, som förväntas platsa i en av de bättre kedjorna.

Yle Sportens val, klubb för klubb:

Anaheim Ducks: Sami Vatanen, back (kontrakt: 4,875 miljoner per år fram till 2020)

Andra alternativ: Nicolas Kerdiles (f), Clayton Stoner (b), Josh Manson (b)

Sami Vatanen är det relativt klara alternativet, med den ett år yngre och fyra miljoner billigare Josh Manson som alternativ. Vatanen är ändå en rutinerad toppback som kommer att bidra också med offensiv hjälp. Har ryktats vara involverad i en trejd, men är i nuläget fortfarande tillgänglig för Vegas.

Arizona Coyotes: Kevin Connauton, back (kontrakt: 1 miljon per år fram till 2018)

Andra alternativ: Jamie McGinn (f), Brad Richardson (f), Louis Domingue (m)

När det kommer till Arizona får Vegas räkna med en backup. Jamie McGinn kunde i och för sig vara ett alternativ som forward, men är relativt dyr med sin årslön på 3,333 miljoner. Det finns också mycket bättre målvaktsalternativ i andra lag.

Boston Bruins: Adam McQuaid, back (kontrakt: 2,750 miljoner per år fram till 2019)

Andra alternativ: Colin Miller (b), Matt Beleskey (f), Jimmy Hayes (f)

Boston lyckades också skydda sina viktigaste pjäser, men kommer sannolik att bli av med en defensiv pjäs. Experter har tippat på att Colin Miller ryker i draften, men samtidigt förväntas Boston ha gjort upp en deal med Vegas för att rädda 24-åringens tjänster. Adam McQuaid är däremot en billig, rutinerad backbjässe med ett kontrakt för de två kommande säsongerna. Ett säkert val, med andra ord.

Zach Bogosian i farten för Buffalo. Zach Bogosian. Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Buffalo Sabres: Zach Bogosian, back (kontrakt: 5,142 miljoner per år fram till 2020)

Andra alternativ: Matt Moulson (f), Josh Gorges (b), Justin Falk (b)

Ett amerikanskt affischnamn, som kan bli backpar med Sami Vatanen i förstaparet. Har inte spelat riktigt på den nivå som förväntats av honom i Buffalo, men är fortfarande en stabil spelare. Lite på den dyrare sidan, men har ett långt kontrakt.

Calgary Flames: Matt Bartkowski, back (kontrakt: 612,500 dollar per år fram till 2018)

Andra alternativ: Troy Brouwer (f), Matt Stajan (f), Brian Elliott (m)

Här får Vegas igen plocka in en backup till försvaret. Finns några stora namn i anfallarledet, men både Troy Brouwer och Matt Stajan är gamla (över 30) och relativt dyra (4,5 miljoner respektive 3,12 miljoner). Brian Elliott skulle förvisso vara ett stabilt val, men det finns igen bättre alternativ.

Carolina Hurricanes: Joakim Nordström, forward (kontrakt: 1,275 miljoner per år fram till 2018)

Andra alternativ: Lee Stempniak (f), Cam Ward (m), Eddie Läck (m)

I Joakim Nordström får Vegas en ung, men vass, forward. Den blott 25-årige svensken har dessutom ett minst sagt förmånligt kontrakt och är därför ett bättre alternativ än veteranerna Stempniak och Ward, medan Läck nog kan mäta sig med andra målvaktsalternativ – men är dubbelt dyrare.

Chicago Blackhawks: Trevor Van Riemsdyk, back (kontrakt: 825 000 dollar per år fram till 2018)

Andra alternativ: Marcus Krüger (f), Viktor Svedberg (b), Michal Roszival (b)

Van Riemsdyk och Marcus Krüger har varit involverade i olika trejd-spekulationer, men i nuläget är inget ännu hugget i sten. Van Riemsdyk är en lovande och billig back – och därmed ett relativt klart val för Vegas.

Colorado Avalanche: Calvin Pickard, målvakt (kontrakt: 1 miljon dollar per år fram till 2018)

Andra alternativ: Carl Söderberg (f), Joe Colborne (f), Mark Barberio (f)

Från Colorado tvingas Vegas så gott som välja den 25-årige keepern Calvin Pickard, men det gör honom inte till ett dåligt alternativ. Carl Söderberg kunde vara det andra namnet som får sadla om, men årslönen på 4,750 miljoner dollar gör honom till ett ytterst oattraktivt alternativ.

Jarmo Kekäläinen försöker övertala Vegas att inte välja spelare utan istället ta ett val i NHL-draften. Jarmo Kekäläinen är general manager i Columbus Blue Jackets.

Columbus Blue Jackets: William Karlsson, forward (kontrakt: 1 miljon dollar per år fram till 2018)

Andra alternativ: Joonas Korpisalo (m), Jack Johnson (b), Matt Calvert (f)

Jarmo Kekäläinen har enligt uppgifter redan försökt övertala Vegas att lämna hans trupp ifred – i utbyte mot Columbus första val i NHL-draften. Om Vegas ändå bestämmer sig för att plocka en spelare så är William Karlsson ett ypperligt alternativ. Den unge svensken har enorm potential och har dessutom ett väldigt förmånligt kontrakt. Joonas Korpisalo skulle inte heller vara ett dåligt alternativ, men det finns målvakter att plocka in från andra lag.

Dallas Stars: Cody Eakin, forward (kontrakt: 3,850 miljoner dollar per år fram till 2020)

Andra alternativ: Curtis McKenzie (f), Dan Hamhuis (b), Kari Lehtonen/Antti Niemi (m)

En 26-årig forward lär det bli, men det är osäkert om valet faller på Cody Eakin eller Curtis McKenzie. Eakin är ändå en etablerad NHL-center med ett relativt långt kontrakt. Den finländska målvaktsduon får leta efter andra arbetsgivare.

Detroit Red Wings: Riley Sheahan, forward (kontrakt: 2,075 miljoner dollar per år fram till 2018)

Andra alternativ: Petr Mrazek (m), Niklas Kronwall (b), Luke Glendening (f)

Många experter anser att Petr Mrazek är det självklara valet, men faktum är att det finns mycket mer attraktiva målvaktsalternativ i andra lag, speciellt då tjecken tjänar fyra miljoner dollar per år. Istället kan Vegas plocka in en ung, men etablerad forward och i detta fall ska valet falla på Riley Sheahan. Niklas Kronwall skulle vara ett roligt alternativ, men McPhee undviker gärna att bli lynchad då laget gästar Detroit för den första gången. Dessutom är Bostons McQuaid ett yngre och billigare alternativ för rollen som den rutinerade backklippan.

Edmonton Oilers: Iiro Pakarinen, forward (kontrakt: 725 000 dollar per år fram till 2018)

Andra alternativ: Benoit Pouliot (f), Mark Fayne (b), Laurent Brossoit (m)

Blåvit skrällvarning! Med endast fem (!) tänkbara spelare att välja är faktiskt Iiro Pakarinen det bästa alternativet, med tanke på den stora helheten. Edmontons unga lag är så gott som helt skyddat och 30-årige Benoit Pouliot har en årslön på fyra miljoner dollar. Pakarinen har däremot visat att han kan platsa i NHL-truppen. Backen Fayne är 30 år gammal och både forwarden Jujhar Khaira samt målvakten Brossoit är stora frågetecken.

Jonathan Marchessault imponerade stort för Florida den gångna säsongen. Jonathan Marchessault Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Florida Panthers: Jonathan Marchessault, forward (kontrakt: 750 000 dollar per år fram till 2018)

Andra alternativ: Reilly Smith (f), Jussi Jokinen (f), Roberto Luongo (m)

En sak är klar: Florida kommer att tappa en viktig offensiv pjäs. Valet lär falla på 26-åringen Jonathan Marchessault som hoppade in i den skadedrabbade truppen och pangade in 30 mål. Det förmånliga kontraktet gör honom till ett mer attraktivt val än Smith (fem miljoner per år) och Jokinen (fyra miljoner per år). Roberto Luongo är för sin del alltid ett wild card, som aldrig ska räknas ut.

Los Angeles Kings: Kyle Clifford, forward (kontrakt: 1,6 miljoner dollar per år fram till 2020)

Andra alternativ: Dustin Brown (f), Marian Gaborik (f), Brayden McNabb (b)

Det är svårt att veta exakt hur Vegas kommer att resonera när det kommer till Los Angeles, eftersom truppen har hela nio spelare som kan väljas, och merparten är dessutom etablerade ligaspelare. Veteranerna med Brown och Gaborik i spetsen har en lite väl hög prislapp, medan 26-årige Kyle Clifford är en rollspelare för fjärdekedjan med ett lågt och billigt kontrakt.

Minnesota Wild: Matt Dumba, back (kontrakt: 2,550 miljoner dollar per år fram till 2018)

Andra alternativ: Eric Staal (f), Chris Stewart (f), Marco Scandella (b)

Dumba är ett riktigt kap för Vegas, som klarar sig hur bra som helst utan veterananfallarna som finns tillgängliga i Minnesota. Marco Scandella skulle vara ett mer rutinerat alternativ, men att få plocka in den 22-årige Dumba lär vara ett säkert val. Minnesota lär ändå, enligt uppgifter, försöka locka Vegas att stå över deras backtrupp med val i NHL-draften.

Montreal Canadiens: Brandon Davidson, back (kontrakt: 1,425 miljoner dollar per år fram till 2018)

Andra alternativ: Tomas Plekanec (f), Alexei Emelin (b), Al Montoya (m)

Montreal har en drös med överbetalda veteraner att bjuda på med sexmiljonersmannen Tomas Plekanec i spetsen. En backup lär det bli, och 25-årige Brandon Davidson kunde vara ett bra alternativ. Den kontraktlöse Alexander Radulov ska vara intresserad av att spela för Vegas, och klubben kan välja att endast säkra ensamrätten för hans kontraktförhandlingar i någon vecka.

James Neal var en av Nashvilles stöttepelare då laget tog sig ända till Stanley Cup-final. James Neal. Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Nashville Predators: James Neal, forward (kontrakt: 5 miljoner dollar per år fram till 2018)

Andra alternativ: Craig Smith (f), Colin Wilson (f), Colton Sissons (f)

Vegas lär plocka in en forward från mästarlaget I den västra konferensen. James Neal har endast ett år kvar av sitt kontrakt, men skulle vara en garanterad målspruta i första kedjan. Craig Smith, Colin Wilson och Colton Sissons har alla längre kontrakt, och har stundvis visat framfötterna, men är ändå mycket osäkrare val än Neal.

New Jersey Devils: Devante Smith-Pelly, forward (kontrakt: 1,3 miljoner dollar per år fram till 2018)

Andra alternativ: Mike Cammalleri (f), Ben Lovejoy (b), Jon Merrill (b)

Djävlarna från Newark har klarat av att skydda sina viktigaste pjäser och istället får McPhee välja om han vill plocka in veteranen Cammalleri eller inte. Faktum är ändå att Vegas får bättre spelare för billigare pris från andra klubbar så istället kan laget spara in lite fickpengar och plocka in en reserv. Smith-Pelly trivs i de lägre kedjorna, och mer än så behöver inte Vegas från de tillgängliga spelarna i New Jersey.

New York Islanders: Brock Nelson, forward (kontrakt: 2,5 miljoner dollar per år fram till 2018)

Andra alternativ: Casey Cizikas (f), Ryan Strome (f), Thomas Hickey (b)

När det kommer till New York Islanders får Vegas minst sagt välja och vraka. En hel drös med potentiella lagmedlemmar står till förfogande i såväl anfalls-, back- och målvaktstruppen. Brock Nelson är ändå en etablerad, ung och rivig forward som ger mycket valuta för pengarna. Det två år längre kontraktet talar däremot för Casey Cizikas. Backklippan Thomas Hickey är inte heller något dåligt alternativ.

New York Rangers: Antti Raanta, målvakt (kontrakt: 1 miljon dollar per år fram till 2018)

Andra alternativ: Michael Grabner (f), Matt Puempel (f), Kevin Klein (b)

Vegas lär plocka in ligans bästa andremålvakt, och om allt går rätt så står Raanta mellan stolparna som förstekeeper då säsongen 2017-18 kör igång. Grabner kunder vara ett alternativ, men Raanta är helt enkelt för bra för att nobba.

Bobby Ryan kan bli Vegas stora stjärna. Bobby Ryan. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Ottawa Senators: Bobby Ryan, forward (kontrakt: 7,250 miljoner dollar per år fram till 2022)

Andra alternativ: Clarke MacArthur (f), Alexandre Burrows (f), Marc Methot (b)

Från Ottawa får Vegas sitt offensive affischnamn. Ryan blir samtidigt lönekung i laget. Imponerade inte stort under säsongen 2016-17, men är fortfarande en stjärna. Det andra sannolika alternativet skulle vara Marc Methot, men här finns det billigare alternativ tillgängliga.

Philadelphia Flyers: Dale Weise, forward (kontrakt: 2,350 miljoner dollar per år fram till 2020)

Andra alternativ: Matt Read (f), Michael Raffl (f), Andrew MacDonald (b)

Enligt uppgifter är det den kontraktlöse Michael Del Zotto som Vegas riktat in siktet på, men i det fall att man går med en spelare under kontrakt kan Weise vara ett bra alternativ. Backen MacDonald är förvisso hur bra som helst, men det långa kontraktet är samtidigt dyrt (fem miljoner per år). Bland de tillgängliga offensiva pjäserna är Matt Read både äldre och dyrare medan Michael Raffl har ett kortare kontrakt.

Pittsburgh Penguins: Carl Hagelin, forward (kontrakt: 4 miljoner dollar per år fram till 2019)

Andra alternativ: Marc-Andre Fleury (m), Ian Cole (b), Bryan Rust (f)

Då Pittsburgh meddelade att Fleury har gått med på att upphäva den trejdförbjudande klausulen i sitt kontrakt antog hockeyvärlden samtidigt att Fleury så gott som säkert får flytta till Vegas. Faktum är ändå att Fleury är mycket dyrare än de andra målvaktsalternativen, samtidigt som Carl Hagelin är ett ypperligt alternativ för anfallartruppen.

San Jose: Brenden Dillon, back (kontrakt: 3,270 miljoner dollar per år fram till 2020)

Andra alternativ: Mikkel Boedker (f), Paul Martin (b), David Schlemko (b)

Brenden Dillon är det mest attraktiva alternativet, trots den relativt höga lönen. Backen är ändå blott 26 år gammal, samtidigt som Vegas inte lika mycket behöver Mikkel Boedkers tjänster i anfallsleden. Dansken tjänar också fyra miljoner per år.

Jori Lehterä stannar troligen i St. Louis. Jori Lehterä, december 2015. Bild: All Over Press

St. Louis Blues: Dmitrij Jaskin, forward (kontrakt: 1 miljon dollar per år fram till 2018)

Andra alternativ: Jori Lehterä (f), David Perron (f), Carl Gunnarson (b)

Löftet Jaskin är ett relativt säkert val i jämförelse med de högavlönade veteranerna, som har haft det motigt den senaste tiden. Den tjeckiska landslagsmannen är också ett billigt val.

Tampa Bay Lightning: Cedric Paquette, forward (kontrakt: 812 500 dollar per år fram till 2018)

Andra alternativ: Jason Garrison (b), J.T. Brown (f), Peter Budaj (m)

Enligt nordamerikanska källor räknar Tampa Bays GM Steve Yzerman med att Vegas ska välja en yngre spelare från Lightningtruppen. Cedric Paquette är det billigare och yngre alternativet till J.T. Brown, och får sannolikt flytta till kasinostaden.

Toronto Maple Leafs: Kerby Rychel, forward (kontrakt: 863 333 dollar per år fram till 2018)

Andra alternativ: Joffrey Lupul (f), Alexey Marchenko (b), Martin Marincin (b)

Flera experter räknar med att antingen Marchenko eller Marincin blir valda, men bli inte överraskade om Vegas istället sätter pengarna på den lovande forwarden Kerby Rychel. Toronto lyckades ändå skydda sina absolut viktigaste pjäser och kommer inte att spilla allt för många tårar efter expansionsdraften.

Vegas Golden Knights spelar sin första match i oktober. NHL kommer till Las Vegas. Bild: / All Over Press

Vancouver Canucks: Luca Sbisa, back (kontrakt: 3,6 miljoner dollar per år fram till 2018)

Andra alternativ: Derek Dorsett (f)

Vancouver lyckades absolut bäst med skyddandet av sina spelare och Vegas har inte mycket att välja från. Luca Sbisa är en relativt säker spelare i försvaret och torde gå före Derek Dorsett i expansionsdraften. Vegas kan förvisso också välja spelare från AHL som Jayson Megna eller Alex Biega.

Washington Capitals: Jay Beagle, forward (kontrakt: 1,75 miljoner dollar fram till 2018)

Andra alternativ: Brooks Orpik (b), Tyler Graovac (f), Philipp Grubauer (m)

Trots sina 31 år är Jay Beagle det bästa alternativet. En erfaren, etablerad NHL-spelare med en måttlig årslön – i skillnad till Brooks Orpik med sitt jättekontrakt. Philipp Grubauer har också nämts i spekulationer, samtidigt som valet att inte skydda Tyler Graovac väckte små frågor. Summa summarum är Beagle ändå det troliga valet.

Winnipeg Jets: Michael Hutchinson, målvakt (kontrakt: 1,15 miljoner dollar per år fram till 2018)

Andra alternativ: Shawn Matthias (f), Marko Dano (f), Tobias Enström (b)

Från Winnipeg får Vegas sin tredje målvakt. Både Ondrej Pavelec och Hutchinson är oskyddade, men årslönen och åldern avgör här. Matthias, Dano och Enström skulle alla också vara ypperliga alternativ, men det finns ersättande spelare från andra lag.

Totala lönekostnader (enligt Capfriendly): 66,3 miljoner dollar.

Ett enormt pussel, med andra ord.

Således kunde truppen se ut ungefär så här:

Neal – Sjipatjev – Ryan

Hagelin – Marchessault – Nelson

Karlsson – Eakin – Sheahan

Weise – Clifford – Beagle

Vatanen – Bogosian

Dumba – McQuaid

Sbisa – Dillon

Raanta

Extra:

Smith-Pelly

Nordström

Rychel

Paquette

Pakarinen

Davidson

Connauton

Van Riemsdyk

Bartkowski

Hutchinson

Pickard

