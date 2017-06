Fem enkla tips för mindre stress

Blir du ofta förkyld? Känner dig trött, nedstämd, har svårt att varva ner? Eller sviker minnet dig? Då kanske du är stressad och befinner dig på gränsen till utmattning.

- Varningssignalen man verkligen ska ta på allvar är när minnet börjar svika. Det tyder på att hjärnan påverkats av stressen, säger Janni Ölander.

Janni Ölander tycker att mycket i vårt samhälle kretsar kring det negativa. Genom att fokusera på det som trots allt är bra slipper man en hel del stress. Kvinna utomhus med lövträd i bakgrunden. Bild: Yle/Monica Forssell

Ölander är utvecklingspsykolog och jobbar som skolkurator i Kimitoöns kommun. För ett par år sedan utbildade hon sig till mental tränare och erbjuder i dag kurser i stresshantering.

En kurs skulle börja förra veckan, men den måste inhiberas för att deltagarna inte hann vara med.

- Stressade människor är inte de bästa att ta sig tid för att träna på stresshantering, konstaterar Ölander.

Hjärnan är inte gjord för långvarig stress

Stress i sig är inte farligt, förklarar Ölander, men är man utsatt för långvarig stress är det skadligt.

- När man inte får någon paus från stressen är det dåligt för hälsan, och tyvärr är det ju många som upplever långvarig stress via jobbet och också i privatlivet och det är inte våra hjärnor gjorda för och därför blir vi trötta.

Person under hårt tryck. Bild: Mostphotos

Ölander tror att bättre stresshantering är något man kan lära sig och att till exempel sommaren då många är lediga är en utmärkt tidpunkt för att försöka nöta in nya hälsosammare vanor.

Bättre stresshantering - fem tips Prioritera. Vad vill jag göra? Vad är realistiskt att hinna med om man också beaktar återhämtningen? Gör upp en plan och håll dig till den. Fokusera. Gör inte många saker på en gång. Om du är tvungen att läsa jobbmejl under semestern så reservera en skild tid för det. Kolla inte sociala medier samtidigt som du gör något annat. Ha en morgon- och kvällsrutin. Börja morgonen med att se dig i spegeln och berätta för dig själv varför det här kommer att bli en bra dag. På kvällen berättar du för dig själv varför dagen varit bra och vad du lyckats med. Se till att få minst två timmar vakenåterhämtning per dygn. Det här betyder inte att du ska ligga på soffan och vila utan att du gör något som bidrar till att hjärnan slappnar av: läser en bok, handarbetar, promenerar. Vakenåterhämtningen kan ske i små doser under hela dagen.

En grundläggande förutsättning för att målmedvetet kunna jobba för bättre stresshantering är att först bli medveten om det egna tillståndet.

Men man måste också ha klart för sig varför man vill lägga om sina vanor och dessutom vara beredd på att förändras.

- Stressen kan bli en livsstil och man kanske identifierar sig via stress. Vi ser ju också upp till stressade människor. Man är ”duktig” då man är med i en massa och har många olika projekt.

En person håller händerna för ansiktet och verkar vara förtvivlad. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Har man hållit på länge på ett visst sätt kan det vara svårt att få korn på varför man ska trappa ner.

Ölander påminner ändå om att få människor klarar av att prestera på topp inom många områden.

- Om man fokuserar på några få saker man vill satsa på så tror jag man i längden gör dem bättre.