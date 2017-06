Republikanerna tog seger efter påkostad kampanj i Georgia

Utfyllnadsvalet för representanthusplasten för delstaten Georgias sjätte valdistrikt har redan på förhand givits massiv betydelse och fått stor uppmärksamhet.

Resultatet kan enligt många tolkas som ett tecken på hur Donald Trumps tid i Vita huset har påverkat de politiska maktförhållandena i US.

Då kring 90 procent av rösterna hade räknats verkade den republikanska kandidaten Karen Handel vara på väg mot seger, med en marginal på kring fem procent mot demokraten Jon Ossof.

Det är ett sämre resultat för Ossof än mätningarna visade, men långt bättre än demokraternas resultat i det förra valet.

Trumps nuvarande hälsovårdsminister Tom Price vann distriktet med 23 procents marginal år 2016.

Valdeltagandet blev rekordhögt, vilket anses bero på att de jämna mätningarna lockade framför allt republikanska väljare till vallokalerna för att avvärja en symboliskt viktig seger för demokraterna.

Att en demokrat överhuvudtaget hade en chans i distriktet, som har varit republikanerna lojala med stor marginal sen 70-talet, ses av många som ett tecken inför valet år 2018.

Valet har följts noga med av båda partierna då de försöker dra sina slutsatser om vad som fungerar under det nya politiska läget inför kommande kamper.

President Trump twittrade entusiastiskt sitt stöd för Handel tidigare idag.

KAREN HANDEL FOR CONGRESS. She will fight for lower taxes, great healthcare strong security-a hard worker who will never give up! VOTE TODAY

- Karen Handel till kongressen! Hon kämpar för lägre skatter, bra hälsovård, säkerhet. Hon arbetar hårt och ger aldrig upp. Rösta idag, skrev Trump på twitter medan han tidigare rackade ner på den demokratiska motkandidaten.

- Jon Ossof, som vill höja era skatter till den högsta nivån, är svag gällande brott och säkerhet, bor inte ens i distriktet, skrev Trump.

Trots att valet ses som det första provet på om republikanerna, med en allt mindre populär president på nacken, kan klara av att bibehålla sina majoriteter i representanthuset och senaten har presidenten förutom det egna twittrandet inte haft någon bärande roll i kampanjen.

Många väljare har uppgett att presidenten inte påverkar hur de röstar.

Kampanjen, som med sin sammanlagda budget på över 50 miljoner dollar är den mest påkostade för ett representanthusval någonsin, har också istället dominerats av vanliga politiska frågor som hälsovård, brottslighet, ekonomi och miljö.

- När jag har fört kampanj för Jon har jag talat om ärenden föräldrar talar om sinsemellan som hälsovård. Inte om Trump, säger en av demokraternas frivilliga kampnjarbetare Jennifer Wilson till Washington Post.

Orsaken till att Trump inte har haft någon bärande roll under valkampen är att republikanerna inte vill associeras med honom i det mer tradtionellt konservativa distriktet som med mycket liten marginal röstade för den republikanska kandidaten i presidentvalet.

För demokraternas del har kampanjen syftat till möjligheten att vända ett nytt politiskt blad, men samtidigt poängterat att Ossof vill arbeta med republikanerna om han väljs.

Då republikanerna verkar hålla sitt grepp om Georgias sjätte distrikt kommer debatten nu att handla om den krympande marginalen innebär en seger för demokraterna med tanke på kommande val.

Flera tyckare anser att valet har varit ett förkrossande nederlag för demokraterna, andra ser det som en knapp seger.

Framför allt demokraterna tros se valet som ett prov på om det lönar sig att angripa Trump i områden och delstater med långa republikanska anor, men som bara röstade för Trump med knapp marginal.

Resultatet kan ändå vara svårtolkat om man söker någon större betydelse på ett nationellt plan.

Många påpekar att republikanerna bara lyckades rädda distriktet efter ett massivt finansieringstillskott och draghjälp från tungviktare som vice president Mike Pence och representanthusets talman Paul Ryan.

Den draghjälpen kommer inte att vara tillgänglig i alla distrikt där den republikanska ledamoten är hotad under valet nästa år.

Att allt det krävdes för att Handel, en välkänd kandidat i ett republikanskt distrikt, skulle vinna den 30 år gamla nykomlingen ses av många som startskottet på demokraternas segertåg.

Andra menar att det trots allt var en förlust och att resultatet därför inte ska övertolkas.

Basically, we think any result within about 4 points either way is reasonably consistent with the status quo, given GA-06's idiosyncrasies.

— Nate Silver (@NateSilver538) June 20, 2017