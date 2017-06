Varje dag polisanmäls omkring 50 butiksstölder i huvudstadsregionen

I fjol polisanmäldes över 17 700 stölder och snatterier i affärer i huvudstadsregionen, vilket betyder omkring 50 per dag. Enligt statistik från Polisyrkeshögskolan löses största delen av dem.

Yle Huvudstadsregionen berättade på tisdagen om en köpman i Esbo som publicerade en bild på en snattare eftersom han anser att det inte görs tillräckligt för att lösa problemet med snatterier i hans affär.

Statistik från Polisyrkeshögskolan visar ändå att polisen löser en stor del av de anmälda stölderna och snatterierna i affärer i Esbo.

I fjol anmäldes omkring 2 500 fall av stöld eller snatteri i en affär till polisen i Esbo och över 1 900 fall eller 78 procent löstes.

Uppklarningsprocenten under ett år fås fram genom att antalet lösta brott under året divideras med antalet som kommit till polisens kännedom under samma år. Därmed kan det bland de lösta brotten under ett år finnas brott som har kommit till polisens kännedom under tidigare år och procenten lösta brott kan därmed i princip bli över 100 procent under ett år.

För att ett brott statistiskt sett ska räknas som löst ska det gå till åklagare för åtalsprövning eller lösas på något annat sätt. Till exempel kan polisen bötfälla på platsen eller så kan den misstänkta vara under 15 år och då går brottet inte till åtalsprövning men räknas ändå som löst.

Polisen bötfäller på platsen

Kriminalkommissarie Petri Launiainen vid Västra Nylands polisinrättning i Esbo säger att i en stor del av snatterifallen bötfäller polisen tjuven på platsen.

- Polisen kommer till platsen och bötfäller direkt om gärningsmannen har gripits. I vissa fall kan personen ändå inte gripas direkt men kan identifieras senare på bilder från övervakningskameror. Och då kan brottet klaras upp. Ur polisens synvinkel är antalet fall stort, men en stor del kan klaras upp, säger Launiainen.

Han påpekar ändå att snatterifall inte står högst på polisens prioriteringslista.

- Polisen prioriterar alltid brott mot liv och hälsa framom egendomsbrott. Det leder förstås till en viss fördröjning när det gäller utredningen av snatterier, men till exempel i fjol har utredningen av snatterier i medeltal räckt 30 dagar. Det är en rätt kort tid när det gäller ett lindrigt egendomsbrott, säger Launiainen.

Polisen agerar inte genast fastän tjuven är identifierad

När Esboköpmannen hade publicerat bilden på snattaren på affärens Facebooksida räckte det bara omkring femton minuter innan han var identifierad.

- Personen identifierades av en kund inom en kvart. Jag meddelade personens namn till polisen men sedan dess har inget hörts. Jag känner också till personens adress, sade köpmannen tidigare.

Launiainen har inte detaljerna kring det aktuella fallet men säger att det inte alls låter märkligt att inget har hörts från polisen.

- Vi får tusentals anmälningar om snatterier årligen och det här är långt i från den enda. Det är inte ovanligt att polisen inte reagerar genast fastän den misstänkta har identifierats. Vi reagerar på olika fall beroende på arbetsläget just då. Men jag kan inte säga hur utredningen har fortsatt i det här specifika fallet, säger Launiainen.

Launiainen säger att om det finns bilder från övervakningskameror på snattaren har polisen goda möjligheter att känna igen denne.

- Det finns många som gör sig skyldiga till flera snatterier under ett år och många poliser känner igen dem bara genom att titta på bilder från övervakningskameran.

Så många butiksstölder och snatterier polisanmäls årligen (Källa: Polisyrkeshögskolan) Kommun 2014 2015 2016 Esbo 2 603 2 280 2 505 Grankulla 64 54 47 Helsingfors 12 171 11 461 11 642 Kyrkslätt 216 235 286 Vanda 3 469 3 287 3 224

Största delen polisanmälda fall går vidare till åklagare

I fjol var polisens uppklarningsprocent 75 procent i Helsingfors, 63 procent i Vanda, 60 procent i Grankulla och 82 procent i Kyrkslätt när det gäller butiksstölder och snatterier.

I kommunerna i huvudstadsregionen har procenten under de fem senaste åren varierat mellan 55 och 80.

Andelen butiksstölder och snatterier som polisen anmäler till åklagare är hög. Det här visar Statistikcentralens brottsstatistik. I Esbo var andelen som i fjol anmäldes till åklagare 72 procent av det totala antalet som kommit till polisens kännedom. Av de lösta fallen är det alltså under tio procent som inte går vidare till åklagare från polisen i Esbo. I övriga huvudstadsregionen ser det ut på liknande sätt.