Yle mister Champions League – från och med hösten 2018 på C More

Yle har sänt fotbollens Champions League sedan turneringens start år 1992, med några få undantag. Nästa säsong blir Yles sista (för den här gången): MTV har kontrakt med Champions League för säsongerna 2018-2021.

Den kommande säsongen kommer vänner av europeisk toppfotboll fortfarande att få följa med Champions League gratis via Yles kanaler, men från och med 2018 kommer Messis, Ronaldos & Concortes lir att kunna följas via andra kanaler.

MTV har ett TV-kontrakt som innebär att mediehusets kanaler sänder Champions League åren 2018-2021. Kontraktet gäller också Europaligan.

Det innebär att matcherna syns via MTV:s betalkanal C More. Vissa matcher kommer dock att sändas på MTV:s gratiskanal.

Yle har av tradition sänt Champions League-matcher på tisdagskvällar och ofta har sändningarna setts av kring en halv miljon tittare.