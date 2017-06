Pargas telefon byter ägare - tillbaka i lokal ägo

Kesäkuussa sovittu liiketoimintakauppa Anvian ja Elisan kanssa on edennyt niin, että liki 30 000 osaketta on jo ostettu Elisalta takaisin Anvialle. Anvian pienosakkailta on odotettu kanteen nostamista kaupasta, jossa Anvia luopui ydinliiketoiminnoistaan. Sitä ei kuitenkaan tule, sillä pienosakkaiden yhdistyksen resurssit eivät riitä.