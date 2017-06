En trafikolycka där tre bilar körde in i varandra stängde av trafiken för en timme på Skärgårdsvägen intill Segelrondellen i Pargas på torsdageftermiddag.

Trafiken dirigerades under röjningsarbetet via Kalkvägen och Strandvägen via centrum ut mot skärgården.

En person skadades lindrigt i olyckan.

Nu, klockan 17, förlöper trafiken som normalt igen.