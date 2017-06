Vinter-OS i Nordkorea nästa år? Sydkorea öppnar för samarbete

OS 2018 kan till viss del ordnas i den slutna diktaturen Nordkorea. Sydkoreas idrottsminister Do Jong-hwan vill förbättra relationen mellan länderna, skriver The Guardian.

OS-skidåkning i Nordkorea kan bli verklighet.

Relationen mellan Sydkorea och Nordkorea är frostig. Sydkoreas idrottsminister Do Jong-hwan vill ändra på det. Do Jong-hwan skulle också vilja se länderna skapa ett gemensamt damhockeylag, skriver The Guardian.

OS 2018 ordnas i Pyeongchang i Sydkorea.

Nordkorea har fjärmats ytterligare

Flera missiltester och studentens Otto Warmbiers död har gjort att omvärlden fördömt Nordkorea den senaste tiden. Sydkoreas nya president Moon Jae-in vill inleda ett försiktigt samarbete med diktaturen. OS vore en möjlighet för det.

Enligt The Guardian har Do Jong-hwan identifierat den “toppklassiga” nordkoreanska skidresorten Masikryong som en möjlig tävlingsort.

Do Jong-hwan ska ta upp saken med internationella olympiska kommitténs ordförande Thomas Bach senare i juni. Ett samarbete mellan länderna skulle betyda ett fredens OS, menar Do Jong-hwan.