Inte alltför mycket blomsterspråk och inte för rakt på sak – såhär skriver du bra erotik!

Om du vill försöka dig på att skriva en bra erotisk text bör du framför allt undvika två fallgropar: att skriva alltför mycket om blommor och bin eller att skriva en refererande handbok i hur det erotiska förloppet går till, säger författaren Hannele Mikaela Taivassalo som ger Svenska Yles publik skrivtips.

Vad ska man tänka på när man ger sig i kast med att skriva en erotisk text?

- För det första måste man ha någonting att skriva om, någonting man vill säga. Man måste helt enkelt ta fasta på någonting annat än den stora vida och vaga uppgiften att skriva ”en erotisk text”.

Vad har jag på mitt hjärta? Börja med att leta efter det som känns angeläget för just dig och som du vill fundera på och förmedla till någon annan. Därefter kan du fundera på var du vill röra dig, i vilka områden, vem vill du skriva om och för vem.

Vad gör en text erotisk?

- Att skriva erotiskt anses vara väldigt svårt. När man skriver en erotisk text måste man kommunicera någon form av lust till någon annan.

I allmänhet måste en text gå från mig som skriver till en läsare, men en erotisk text måste också förmedlas vidare till kroppen på den som läser. En erotisk text ska tilltala både kroppen och intellektet. En erotisk text måste vara fysisk, den måste kännas i den som skriver och framför allt i den som läser.

Hur gör man det? Framför allt måste man akta sig för fallgroparna: man bör inte halka ner i metaforernas blomsterdike vilket man gärna gör när man omskriver det fysiska och lusten i litterära bilder. Man kan inte helt och hållet undvika bilder, de behövs absolut, men man ska inte överdriva.

Man ska inte heller börja skriva en refererande manual för erotiska händelser och skildra allt som sker. Erotiken i skönlitteraturen finns i språket, i den värld som byggs upp, i situationerna, i händelserna och i spänningarna.

Man skall med andra ord försöka undvika klichéer – annars kanske man belönas med ”Bad Sex in Fiction Award”, ett pris som sedan år 1993 årligen delas ut till en författare som skrivit den sämsta sexskildringen?

- Jo, det är en ständig balansgång. Man måste ge akt på att inte säga för mycket men inte heller för lite. Med erotik är det lätt hänt att man går lite över gränsen mot det som är för mycket – då blir det bara avtändande eller plumpt.

Man får inte förstöra stämningen eftersom erotik i så hög grad handlar om stämning och laddning – till skillnad från en pornografisk text som är mer rakt beskrivande och inte laborerar med olika spänningar på samma sätt.

Hur vet man att man gått för långt eller att man inte gått tillräckligt långt? Måste man känna av egen lust för att kunna skriva lustfyllt?

- Det där är en svår fråga. Jag skulle säga både ja och nej. Folk har olika trösklar för vad som är för mycket och vad som är för lite. Man måste helt enkelt gå till sig själv och känna efter var de egna gränserna går. Men du får inte stanna där. När det gäller att skriva erotik gör man fel om man landar alltför djupt i sig själv och i sina egna känslor. Man ska ju också nå fram till en annan.

För att skriva erotik - som all annan text - handlar det om att skriva ärligt och att sedan bearbeta texten. I bearbetningsskedet filar man sedan bort det som kan vara för mycket, som misslyckade bilder och överdrivna metaforer.

I allmänhet brukar jag tycka att ”more is enough”. Jag tycker om att ha med lite för mycket, men det kan ju också vara lite känsligt och bli alltför intimt framför allt för den som läser eller lyssnar till en erotisk text. Här finns små fina balansgångar och gränser som det är intressant att balansera på.

Om jag nu sätter mig ner för att skriva en erotisk text, vilka konkreta saker ska jag då tänka på?

- Jag skulle föreslå att man börjar med en enkel skrivuppgift som inte nödvändigtvis blir något som andra ska läsa, utan som man skriver mer för sin egen skull.

När man skriver skönlitteratur måste man tänka bort den visuella erotiken som vi ser på film. I skrivandet är inte det visuella det starkaste elementet, utan det är andra sinnen som är viktigare.

Man kan ta till en enkel och grundläggande skrivövning som går ut på att du t.ex. drar med din hand över din nakna arm: hur känns beröringen, hur känns huden under handen, hur känns handen som du drar över armen? Skriv en halv sida om hur det känns. Det är bra träning för att hitta ett språk för dina sinnen och för det vaga språket. Sedan kan man variera detta, och röra med ett finger mot dina läppar: hur känns dina läppar, hur känns ditt finger?

Sedan kan du fortsätta med att skriva en kort text som utgår från tre ord som du tycker är sensuella och erotiska. Orden behöver inte nödvändigtvis vara benämningar på kön, utan sensuella i sig. Kring dessa tre ord försöker du skapa en händelse, du för in två människor i texten och frågar dig var de möts och vad som händer sedan.

Marmorbyst som föreställer gudinnan Aurora av skulptören Eppe de haan. Bild: Wikimedia commons

Allmänt taget kan man säga om erotiska texter att det måste finnas något hemligt, en dragning och en dynamik mellan det som sägs och det som inte sägs. Det måste finnas en laddning eller en spänning av något slag mellan människor eller i själva situationen. En spänning mellan det sagda och det osagda, mellan det som syns och det som döljs. Det ska vara lite som att klä av sig – att avslöja en liten bit hud och sedan en liten bit till …

Yle Kultur erbjuder författaren Hannele Mikaela Taivassalos skrivtips och i gengäld får du gärna skicka in din erotiska text till oss. Taivassalo väljer dessutom ut en av texterna som hon jobbar lite extra med. Sent i augusti ordnar vi en erotisk kväll i Yle Vega där texterna utgör en viktig del av radio- och webbinnehållet. Yle förbehåller sig alltså rätten att använda och publicera de texter vi får in.

Lyssna på Hannele Mikaela läsa upp sin nyskrivna erotiska novell En midsommardagdröm:

Här kan du också lyssna på henne tala om erotiskt skrivande: