Tusk: Storbritanniens förslag om EU-medborgarnas rättigheter är sämre än förväntat

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk under EU-toppmötet den 22 juni 2017. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk ser allvarlig ut bakom en mikrofon. Bild: EPA/EMANUEL DUNAND / POOL

Premiärminister Theresa May föreslog på torsdagen att EU-medborgare kan få uppehållstillstånd efter att ha bott fem år i Storbritannien.

Det brittiska förslaget om rättigheterna för EU-medborgare bosatta i Storbritannien efter brexit är ändå sämre än förväntat, anser Europeiska rådets ordförande Donald Tusk.

– Medborgarnas rättigheter är det viktigaste för alla EU-länder. Vi vill försäkra oss om att EU-medborgare och britter ska ha fullständiga rättigheter efter brexit, sade Tusk på fredagen.

– Mitt första intryck är att Storbritanniens förslag är sämre än vad vi förväntat oss och något som riskerar att situationen för våra medborgare försämras. När vi får förslaget skriftligt ska vårt förhandlingsteam analysera erbjudandet rad för rad, sade Tusk.

May: De som bor lagligt i landet behöver inte lämna Storbritannien

Storbritanniens premiärminister Theresa May presenterade sitt förslag för andra EU-ledare under toppmötet på torsdagen. May sade att hon inte vill att de personer som nu bor lagligt i Storbritannien ska behöva lämna landet på grund av brexit.

Mays förslag innebär alltså att alla de tre miljoner EU-medborgare som lever i Storbritannien ska få stanna kvar efter det brittiska EU-utträdet.

Dessutom ska EU-medborgare som bott i landet i minst fem år ges möjlighet att få ett uppehållstillstånd och tillgång till sjukvård och utbildning på samma villkor som brittiska medborgare.

Enligt förslaget ska de som anlänt till Storbritannien innan brexit men inte hunnit bo i landet tillräckligt länge ha möjlighet att bo där i fem år och sedan kunna ansöka om permanent uppehållstillstånd.

På fredagen sade May att hon anser att erbjudandet är generöst och seriöst men också att det finns skillnader mellan Storbritanniens och EU:s förslag.

Cirka tre miljoner EU-medborgare bor i Storbritannien och cirka 1,5 miljoner britter bor i andra EU-länder.