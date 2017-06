Slutet på fastemånaden ramadan närmar sig – tidpunkten för id al-fitr bestäms av månen

Hajar Seiab viettää ramadania Suomessa

Olohuoneen lampun päälle on ripustettu jouluvalot, kuskusilla täytetty kana tuoksuu uunissa. Kello on pian 19 ja Mekassa aurinko on laskemassa. Helsingin Viikissä sen sijaan aurinko paistaa kirkkaasti olohuoneen ikkunasta kun Hajar Seiab kattaa lautasia pöytään.