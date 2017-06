"All You Need Is Love" fyller 50

Skivomslaget till en vinylskiva med bild på The Beatles. The Beatles Bild: EPA/MALTE CHRISTIANS

Det har gått ett halvt sekel sedan tv-historiens första globala livesändning via satellit, där The Beatles stod för det mest ihågkomna inslaget. Uruppförandet av "All You Need Is Love" angav tonen för sommaren 1967, Summer of Love.

När vi i dag tar upp mobilen ur fickan för att med några fingerrörelser spela in videofilmer, som vi kan sända i livestream över hela klotet, är det lätt att glömma pionjärinsatserna.

En sådan var den två timmar långa tv-sändningen "Our World" den 25 juni 1967, den första livesändningen med satellit till en global publik.



Fyra satelliter och 10 000 tekniker, översättare och producenter var inblandade i projektet.

Initiativet till "Our World" kom från brittiska BBC, och fjorton andra länders radiobolag bidrog med sina egna inslag.

Ytterligare ett tiotal länder, däribland Finland, sände evenemanget i sina nationella tv-kanaler.

Det behövdes fyra satelliter och cirka 10 000 teknikers, översättares och producenters arbetsinsatser för att genomföra projektet.

Allt som allt sågs sändningen (som, vilket kanske bör framföras, helt och hållet var i svart och vitt) av mellan 400 och 700 miljoner tv-tittare.

Our World sändes med början klockan 19.55 (centraleuropeisk tid). Under ett par timmar kunde tv-tittare i Sydney och Stuttgart, Rio de Janeiro och Rovaniemi följa hur sändningarna från land efter land avlöste varandra.

Det var skildringar av vetenskapliga experiment och cowboylivet i Kanada, det var framträdanden av operadivan Maria Callas, den moderna konstens fadersfigur Pablo Picasso och gosskören Wiener Sängerknaben.

Inga politiker visades i bild - det hade varit mot reglerna.

Erbjudande mottogs med gäspning

Det brittiska bidraget följde allra sist i sändningen. Tv-kamerorna förflyttades till Abbey Road Studios i London, som utsmyckats med blommor, ballonger och skyltar, och där en orkester i vita smokingar ackompanjerade The Beatles' framförande av John Lennons nyskrivna låt All You Need Is Love.



The Beatles En pressbild på The Beatles klädda i kostymer. Bild: Future film/Apple corps

Det hade bara gått en månad sedan BBC underrättat The Fab Four att det brittiska inslaget i satellitsändningen skulle bli en film från inspelningen av gruppens nästa skiva.

Ljudteknikern Geoff Emerick berättar i sin memoarbok Here, There, and Everywhere: My Life Recording the Music of The Beatles att nyheten mottogs med en "kollektiv gäspning" av Lennon, Paul McCartney, George Harrison och Ringo Starr.

Då - i slutet av maj 1967 - var The Beatles fullt upptagna med arbetet på storverket Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Såväl gruppmedlemmarna själva, Emerick och producenten George Martin var ofta helt utmattade.



Skivomslaget till Stg. Pepper's Lonely Heats Club Band. Beatles skivomslag har blivit frimärksmotiv i Stobritannien. Bild: EPA/ROYAL MAIL

Enligt Emericks skildring utväxlade McCartney och Lennon "en tom blick", varefter Lennon med "påfallande brist på entusiasm" sa: Oh, okay. I'll do something for that.

Så uppstod All You Need Is Love, hippieepokens mest fulländade temalåt - Lennon lär ha skrivit sången med reklamjinglar ringande i skallen.

Av The Beatles' cirka sex minuter långa liveframförande editerades snabbt en knappt fyra minuter lång singelversion, som kom ut i butikerna den 7 juli och under de följande veckorna toppade listorna världen över.