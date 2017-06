Åbo Akademi hoppas på fler donatorer under sista kampanjveckan

Universitetens motfinansieringskampanj börjar lida mot sitt slut. Statens motfinansieringsprogram går ut på att staten lägger till ett visst belopp för varje euro i privata donationer som universiteten får in före den sista juni.

Johan Berg, medelinsamlingskoordinator vid Åbo Akademi, säger att universitetet redan nått sitt mål.

- Det har gått bra. Vi hade en målsättning på 10 miljoner och vi är nu uppe vid 11, 7 miljoner. Att det gick över våra förväntningar är positivt. Men vi hoppas ännu på att flera donatorer ska vakna nu under sista veckan för kampanjen.

Däremot ser Berg inte lika förväntansfullt på slutsumman på den statliga motfinansieringen.

- Våra förväntningar har skruvats ner en aning med tanke på hur det har gått för universiteten överlag. Staten lade ett tak på motfinansieringen. Det har gjort att vi har kunnat följa med och räkna ut vad vi kanske får i motfinansiering.

Johan Berg. Johan Berg. Bild: Yle/Lina Frisk

Motfinansieringen innebär att staten lägger till ett visst belopp för varje euro i privata donationer som universiteten får in under kampanjen. Den sammanlagda motfinansieringen för alla universitet är högst 150 miljoner euro. Koefficienten för motfinansieringen beror på hur mycket universiteten lyckats samla in. Beloppet är högst 3 euro för varje donerad euro.

- Redan för två månader sen hade universiteten i Finland kommit upp i 110 miljoner. Så koefficienten blir definitivt under 1,5.

Förra gången Åbo Akademi var med i en liknande insamling 2011 samlade universitet in 14 miljoner euro och tillsammans med statens motfinansiering fick Åbo Akademi 48 miljoner till i kassan. Liknande summor går inte att förvänta sig det här året, säger Berg.

- Om vi räknar ut koefficienten till 1,5 och vi får 10 miljoner då får vi 15 miljoner av staten.

Det skulle betyda att årets motfinansiering kunde landa på ca 17 miljoner. Men Berg vill inte spekulera desto mer om siffran.

- Vi har inte räknat ut det eftersom inget ännu är klart. Dessutom kommer många donationer i slutet av motfinansieringskampanjen. Vi har inte någon aning hur det går för de andra universiteten heller.

En möjlighet att styra forskningen?

Ifall en enskild donation är minst 10 000 euro kan man rikta donationen till något av Åbo Akademis utbildningsområden.

- Man kan rikta det till utbildningsområden, inte till enskilda forskningsprojekt. De flesta donatorerna väljer att rikta sin donation. För tillfället är de utbildningsområden som fått mest riktad finansiering humaniora, pedagogik och lärarutbildningen och samhällsvetenskaper.

Hur motverkar ni att privata aktörer inte försöker påverka universitetets forskning allt för mycket?

- De är donationer till ett visst utbildningsområde, men de är inte involverade i processen för exakt vad vi gör med pengarna. Det är universitetet som beslutar vad som är strategiskt viktigt inom utbildningsområdet.

Blir det inte orättvist ifall vissa undervisningsområden få mer finansiering?

- Visst blir det orättvist ifall man tänker i siffror. Det är det definitivt. Men det är också viktigt att komma ihåg att det inte är vi som har valt ämnesområdena utan de här är de som staten har gett i den här motfinansieringskampanjen.

Berg tillägger att han tror att det kommer att bli vanligare att universitet börjar samverka med samhället för att få donationer.

- Det är fortfarande ganska nytt i Finland att universiteten finansierar sin verksamhet med privata medel. Vissa tycker det är bra, andra är skeptiska