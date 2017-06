Bostadspriserna ökar längs västmetron – inte samma effekt längs alla spårvägsbyggen

Längs med den kommande västmetron har bostadspriserna ställvis ökat rejält jämfört med prisutvecklingen allmänt. Ringbanan och den kommande spårförbindelsen över Kronobroarna har inte lett till liknande höjningar.

Om man slagit till i rätt tid kan ett bostadsköp i närheten av nya trafikförbindelser vara en lukrativ affär.



Prisutvecklingen längs västmetron. Infographic: price development for apartments 2005-2017

Metro inte allena saliggörande

På Drumsö i Helsingfors har värdet på gamla bostäder enligt Statistikcentralen mer än fördubblats sedan år 2005. Beslutet om västmetrobygget klubbades igenom år 2006. Prisutvecklingen på ön har till och med gått om det trendiga Berghäll.

På Huoneistokeskus säger försäljningschef Riitta Falenius-Hallama att utvecklingen på Drumsö inte enbart beror på metron. Det behövs fler saker som drar.

– Drumsö har naturen och havet, samt utmärkt service. Det nya köpcentret har dragit nya företagare till området.

Andra orsaker till prisstegringen är enligt Falenius-Hallama närheten till Helsingfors centrum och till välavlönade it-arbetsplatser i Esbo, men också bostäder som passar människor i alla åldrar och svenskspråkig service.

Alla metrostationer är inte lika attraktiva



Metrons ändstation kommer när den öppnar först att ligga i Mattby, när västmetron är helt klar är Stensvik längst bort på linjen.

Där har metron inte märkts i priserna, prisutvecklingen i Stensvik på 52 procent under de senaste tolv åren ligger rentav under medeltal i huvudstadsregionen där priserna allmänt stigit 68 procent under samma tidsperiod.

Andra områden där priserna stigit kraftigt är Hagalund och Sökö.

Ringbanan saknar samma sug

Ringbanan har inte alls haft samma inverkan på bostadspriserna som västmetron. Banan som förbinder huvudbanan med Vandaforsbanan och Helsingfors centrum med Helsingfors-Vanda flygplats öppnades för passagerartrafik i juli år 2015.

På många områden längs med ringbanan har det byggts kraftigt, enligt bankdirektör Sami Vallinkoski på Finska Hypoteksföreningen Hypo kan det stora antalet nya bostäder ha minskat efterfrågan på gamla bostäder på samma område.

Statistikcentralens uppgifter tar inte upp nybyggen, utan bara försäljningen av gamla bostäder.

Ett undantag är Veckals i Vanda, där priserna på bara några år gått upp med 40 procent.

Det kan enligt Vallinkoski ha sin förklaring i de låga utgångspriserna, ännu år 2014 låg kvadratmeterpriset en dryg tusenlapp under Mårtensdal och Myrbacka. Två år senare hade skillnaden så när som försvunnit.

– Här kan ringbanan ha haft en konkret inverkan, den skapade en likvärdig förbindelse till Veckals som jämnade ut priserna.

Degeröpriser oförändrade

Degerö ligger för närvarande ganska avsides när det kommer till tillgänlighet, något som Helsingfors vill förbättra. Tanken är att spårvagnsförbindelsen över Kronobroarna, när den är färdig 2026, ska bli ett smidigt sätt att ta sig till och från centrum.

Ännu har byggnadsplanerna inte återspeglats i prisutvecklingen även om beslutet om bygget togs i fjol. Vallinkoski på Hypo tror att det ännu kommer att ske en förändring.

– Det är troligt att bostäderna blir mer eftertraktade när byggnadsarbetet når ett konkret skede, allra senast när bron är färdig.

Orealistiska säljare

I all evighet kan den som vill sälja inte räkna med att västmetron pumpar upp priserna ens på Drumsö. Där har prisutvecklingen redan mattats av och de senaste två åren har tillväxten varit sammanlagt 4,4 procent.

Riitta Falenius-Hallama tror att det här till en del beror på att många säljare har orealistiska förväntningar på metrons inverkan på priset. Många bostäder på Drumsö befinner sig i en ålder där många stora reparationer lurar bakom hörnet inom en snar framtid.

– Ägarna antar att deras gamla bostäder ska hålla samma prisnivå som nybyggena på ön. Det håller absolut inte streck.

Kai Jaskari/ Yle Uutiset