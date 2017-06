Kvinnorna i Västnyland får två nya motionslopp nästa sommar

Det mycket populära motionsloppet Kanontian i Ekenäs torkade efter olika uppdateringsförsök in. Men nu ska loppet få två olika uppföljare - ett lopp hålls i Lappvik och ett i Ekenäs centrum.

Båda nya loppen ordnas enkom för kvinnor.

Predium Ladies Run i juli

Kanontian startade 1991. Det var till en början ett mycket populärt lopp som löptes i början av juni i Ekenäs centrum, med Nylands brigad som start- och målområde.

Kanontian omvandlades senare till både Raseborgsruset och Kanonruset. Från år 2011 fick män också delta i loppet.

Så här såg det ut under det sista Kanonruset 2015. Startskottet har gått i Kanonruset 2015. Bild: Yle/ Bubi Asplund

Ifjol inhiberades ändå Kanonruset då det fanns för få anmälda deltagare. I november beslutade huvudarrangören Finlands Svenska Idrott tillsammans med Motionsföreningen Topptrip och Dragsviks idrottare att Kanonruset inte längre ska ordnas.

- Det är svårt att säga varför det tog slut, intresset bara avtog, förklarar Harriet Ulriksson som är ordförande för föreningen Topptrim.

Men nu verkar det igen finnas intresse för ett nytt lopp.

- Vi har fått ganska mycket förfrågningar efter att vi avslutade Raseborgsruset och Kanonruset. Då har tanken fötts att vi borde ha ett lopp, säger Fredrik Kevin, företagare vid Premarin i hamnen i Predium.

Motionslopp - framtidens melodi under dåliga somrar?

Predium Ladies Run hålls den 17 juli nästa år. Loppet blir cirka 7,5 kilometer långt.

- Kanske det är framtidens melodi där vi har stora uteserveringar. När det regnar och är 10 grader varmt så måste vi få kunderna att röra på sig, säger han med glimten i ögat.

Raseborgsruset 2012. Starten för 13 kilometers sträckan har gått i Raseborgruset. Bild: YLE/Bubi Asplund

Loppet går längs stigar och grusvägar. Start och mål blir det vid hamnområdet. Tidtagning kommer att ordnas för de som vill.

Banan löper på södra sidan om Hangövägen och korsar alltså inte någon stor väg.

- Det blir att springa genom pansarhinder och på sandstigar och lite på asfalt. Det är varierande, säger Kevin.

Lägre deltagaravgift

Men varför är loppet nu igen endast ett kvinnolopp?

- Vi har fått mer förfrågningar av damer. Men vi ska också hitta på sysselsättning för herrarna och för hela familjen, säger Ulriksson.

Det kan bli till exempel sommartorg eller orkestrar.



Hamnområdet i Predium ska fyllas med motionerande kvinnor och deras familjer i juli 2018. Småbåtshamnen Predium, Raseborg.

Men vad ska man den här gången göra för att evenemanget inte ska torka in?

- Vi kommer bland annat att ha en lägre deltagaravgift, säger Ulriksson.

Damernas egen tia i juni

En efterföljare till Tjejernas Kanontia ska också ordnas i Ekenäs centrum den 9 juni.

Loppet ska heta Damernas egen tia. Starten sker vid Ekenäs centrumplan och målet är i Stallörsparken.

I Västnyland ordnas sedan tidigare också Östersjö maraton i Hangö under höstsäsongen. I Fiskars ordnas två motionslopp per år, ett kring midsommar och ett under hösten.