Socioekonomisk bakgrund kan inverka på hjärtats storlek

Forskning vid Åbo universitet påvisar att en lägre socioekonomisk ställning i barndomen kan leda till att hjärtat får en förstorad vänster kammare i vuxen ålder.

Hjärt- och kärlsjukdomar hänger fortfarande starkt ihop med socioekonomisk bakgrund. Tidigare forskning har visat att en lägre socioekonomisk ställning betyder att risken är större för plötsliga hjärtproblem.

- Förstoring av hjärtats vänstra kammare och en lägre diastolisk funktion utgör både en stor risk för att insjukna och dö i hjärt- och kärlsjukdomar, säger forskare och medicine doktor, Tomi Laitinen vid Centret för hjärtforskning vid Åbo universitet.

Forskningen är en del av Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät -forskningen (Cardiovascular Risk in Young Finns Study) som Åbo universitet koordinerar. Under forskningen följde man 1872 personer under 31 års tid. Personerna var mellan 3 och 18 år då forskningen inleddes. Den socioekonomiska ställningen under barndomen definieras i den här forskningen enligt föräldrarnas inkomst.