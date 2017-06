Trump hyllar Högsta domstolen efter kompromiss om inreseförbudet

Inreseförbudet för medborgare från sex huvudsakligen muslimska länder blir delvis gällande tills Högsta domstolen kan avgöra om det strider mot grundlagen. Myndigheterna tros få det svårt att avgöra exakt vem förbudet gäller och motståndarna lovar att kämpa vidare.

Lägre appellationsdomstolar hade låtit frysa de två versioner av inreseförbudet Donald Trumps administration kom med som grundlagsvidrigt.

Då Högsta domstolen bestämde att låta delar av förbudet vara i kraft tills de kan avgöra dess grundlagsenlighet har det tagits emot som en klar seger av Donald Trumps administration.

Trump själv twittrade att han var tacksam för vad han kallade ett enhälligt stöd i domstolen.

Very grateful for the 9-O decision from the U. S. Supreme Court. We must keep America SAFE!

Justitieminister Jeff Sessions skrev i sin tur att beslutet är en seger för maktdelningen i landet.

- Domstolen erkänner klart presidentens befogenheter och ansvar under grundlagen att skydda det amerikanska folkets säkerhet och trygghet, skrev Sessions.

Domstolen har ändå inte gjort något avgörande beslut om inreseförbudet som gäller Iran, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen verkligen är grundlagsenligt.

Domstolen bestämde att låta förbudet delvis vara i kraft tills domarna fattar ett beslut i ärendet i höst.

Inreseförbudet gäller nu i 90 dagar medborgare från de sex länderna som inte har en bevislig relation till USA och fryser flyktingmottagandet i landet helt och hållet i 120 dagar.

Det betyder att människor med släktingar, arbete eller affärer eller studier i USA fortfarande får resa till landet.

Bland annat medborgarrättsorganisationen ACLU menar därför att det här inte överhuvudtaget är en seger för Trump.

De som nu berörs av förbudet skulle enligt ACLU troligen inte annars heller ha fått visum, vilket enligt organisationen innebär att Vita huset inte har åstadkommit något genom domstolens beslut.

ACLU har varit bland de ledande krafterna i kampen mot inreseförbudet och lovade att fortsätta kampen i högsta domstolen i höst.

Organisationen twittrade ”Vi ses i domstolen” till Trump, en hänvisning till vad Trump själv hade twittrat då det ursprungliga inreseförbudet frystes av en appellationsdomstol.

No, @POTUS, today's Supreme Court decision does not allow your travel ban to take effect.



We look forward to seeing you in court. https://t.co/nCH2CAf9aP

— ACLU National (@ACLU) June 26, 2017