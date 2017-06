Brandmästare: Kan bli svårare att kontrollera att det sotas rätt

Samalla, kun erilaisten tulisijojen turvallisuus on parantunut, on syntynyt toinen vaaratilanteita aiheuttava ongelma. Yhä useammalle suomalaiselle tuli on vieras elementti. Nuohoojamestari neuvoo maltillisuuteen tulipesän täytössä ja lämmittämisessä muutenkin.