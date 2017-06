Semester krångligt för snuttjobbare - svårt att samla ihop lediga dagar

Semestersäsongen har kommit igång, men alla kan ändå inte gå ut på sommarbete i normal ordning. Speciellt snuttjobbare och personer med nollkontrakt kan ha svårt att ta ut betald semester på samma sätt som tillsvidareanställda.

Emil, som är i början av sin karriär, har inte haft semester på fyra år men han klagar inte eftersom han ser flexibiliteten som en styrka på sitt CV.

Emil vill inte gå ut med sitt hela namn eftersom han inte vill ta risken att smutskasta sin arbetsgivare som han är nöjd med. Emil har ett nollkontrakt och han jobbar i en säsongsbetonad bransch.

- Det är roligt att jobba hela sommaren, men då det går ut över flera år funderar man ibland varför man gör det. Det handlar kanske främst om jämlikhetsperspektivet då du hör dina kolleger prata om sin kommande lediga månad och då kan man känna en liten avund.

Emil känner ändå att samtidigt som kollegerna går på semester så kan han ta ett större ansvar, vilket också bådar gott för kommande arbetsmöjligheter.

- Jag kan konkurrera på arbetsmarknaden med att visa att jag är okej med att inte ha semester. Det gör mig till en flexibel arbetstagare.

Emils huvudsakliga syssla är studier, men han jobbar på sommaren och vid sidan om studierna på samma arbetsplats.

- För att jag visar att jag är flexibel förutsätter jag också en flexibilitet av min arbetsgivare under vintern. Då ska jag kunna jobba en minimal mängd, medan jag har mycket i skolan.

- I och med att jag jobbar inom en säsongsbetonad bransch så passar det bra för både mig och arbetsgivaren att jag jobbar mycket under sommaren och lite mindre under vintern. Så det passar bra för mig att jag egentligen jämnar ut min arbetstid på vintern då jag är i skolan.

Lagen gynnar fastanställda

Det finns en ojämlikhet i semesterlagen. Snuttjobbare är missgynnade i jämförelse med fastanställda i hur man samlar in betalda semesterdagar.

En snuttjobbare tjänar två semesterdagar per månad, medan en fastanställd tjänar två och en halv dag per månad.

Lagen definierar snuttjobbare som personer som har ett kontrakt som är kortare än ett år, eller har varit anställd under ett år.

En kaffekopp bredvid en laptop på ett bord. Bild: CC0/Luis Llerena

Rättvisare semester genom lagförändring

Föreningen Högskoleutbildade samhällsvetare har sammanställt en lista över hur man kunde förbättra semesterjämlikheten. Först och främst menar föreningen att alla borde få 2,5 semesterdagar per månad från och med den dagen då anställningen böjar.

- Att dela upp anställningsförhållanden i under och över ettåriga är inte längre ändamålsenligt i dagens arbetsliv. Alla borde samla in åtminstone två och en halv dag semester per arbetsmånad, säger Simo Pöyhönen som är verksamhetsledare på Föreningen för högskoleutbildade rf.

För att alla skulle ha samma rätt till en trygg och betald semester föreslår föreningen att semestern skulle samlas i en semesterbank för att också snuttjobbare och de som byter arbete ska få rätt till en normal semester.

Emil vill inte se en förändring i det nuvarnade systemet för då skulle han tappa sin konkurrensfördel på arbetsmarknaden.

- Jag kan bra vara flexibel med den här grejen, och som det ser ut nu så har det åtminstone hjälpt mig på min färd.

Den semestern som tjänas i dag får användas först nästa år

I dag förtjänar man sin semester periodvis. Det betyder att den semester som man tjänar in mellan april och mars där på följande år kan användas först under nästa semestersäsong som normalt är mellan 2.5 och 30.9.

Föreningen för Högskoleutbildade samhällsvetare föreslår att Finland borde övergå till ett system där man kunde ta ut semester i realtid.

Det skulle innebära att den semester man tjänar in under denna månad skulle kunna användas redan nästa månad.

Ett sådant system skulle möjliggöra att också snuttjobbare kunde ta ut betald semester istället för att lyfta semesterpengar då de slutar ett jobb.

Vila då du har ledigt

Corinna Norman som arbetshälsopsykolog och arbetshandledare berättar att alla människor behöver ha ledigt, men det är väldigt individuellt hur mycket tid man behöver för att återhämta sig.

- Om man till exempel snuttjobbar ska man satsa på att den lediga tiden verkligen är återhämtande så att man till exempel inte jobbar mycket övertid.

Det finns stora individuella skillnader i hur stor arbetsbörda en människa klarar av. Det betyder att alla inte behöver vila lika mycket för att återhämta sig.

- Det varierar så mycket från människa till människa, men det är viktigast att man försöker få in någon sorts semester i något skede, att man inte jobbar på flera år i rad utan semester, säger Norman.

Försök ta semester utöver tiden mellan kontrakten

- Det är viktigt att snuttjobbare också försöker se till att ta ut ordentlig semester och inte bara jobba på med kortare ledigheter mellan arbetsförhållandena

Norman påminner också om att det finns studier som visar att ifall man konstant jobbar över tio timmar per dag ökar risken för sjukdomar.

- Lagen baserar sig på rekommendationer över hur mycket ledighet man behöver för att må bra, så det är bäst att man strävar till att uppnå den lagstadgade semestern, berättar Norman.

Sista njutet inför skolstarten! Foto Ros-Mari Skog Bild: Yle

Om Emil kunde ta semester skulle han gärna göra det i juli.

- En månads semester från början eller mitten av juli vore skönt. Då skulle jag tillbringa tre veckor på landet och kanske en vecka utomlands, men som sagt så är det drömmar för tillfället.

Lyssna på din kropp för att veta när det är dags för semester

Speciellt försämrad sömn och att man känner att man längre inte vill gå på jobb är tecken på att man är i behov av semester.

Före man till blir utbränd visar kroppen olika symptom. Corinna Norman har en enkel snabbkoll man kan göra på morgonen för att kolla ifall man är i behov av semester.

- Hur känns det då du vaknar? Om det känns motigt att gå till jobbet och att man inte orkar göra saker ska man lyssna på alarmklockorna som börjar ringa och fundera efter ifall man behöver semester.

Det finns heller inget exakt rätt sätt att hålla semester, men Norman föreslår att man ska försöka att åtminstone ta ut de dagarna man har rätt till semester under året för att orka i arbetet.

Tyvärr kan det ändå vara svårare för snuttjobbare att hålla koll på helheten.