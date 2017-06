Åbo Akademi vill locka fler studenter från Sverige

Åbo Akademi och Kunskapsskolan i Sverige har ingått ett samarbetsavtal. ÅA:s rektor Mikko Hupa undertecknade samarbetsavtalet på torsdagen.

Kunskapsskolan är en friskolekoncern som driver grundskolor, gymnasier och vuxenutbildning. För tillfället har Kunskapsskolan drygt 12 000 elever i 29 grundskolor och 7 gymnasieskolor.

Avtalet går ut på att bjuda in svenska gymnasieelever till en veckas vistelse i Åbo och fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Under vistelsen lär de känna ÅA och Åbo och förhoppningsvis vill de sedan söka till någon av fakultetens utbildningar i farmaci, natur- och biovetenskap, IT eller kemiteknik.

- Att attrahera svenska och nordiska studenter är en del av Åbo Akademi strategi. Redan i dag är vi en mötesplats för studenter från olika delar av Finland och utlandet, men det nordiska och rikssvenska inslaget kunde vara större. Vi vill visa dem vilken fin studiestad Åbo är och övertyga dem om att välja någon av våra utbildningar, säger Åbo Akademis rektor Mikko Hupa i ett pressmeddelande.

Initiativet att bjuda in svenska gymnasieelever till Åbo kommer från akademilektor Johan Werkelin, som själv flyttade till Finland från Sverige för att studera vid Åbo Akademi.

- Jag tror att vi kunde locka hit många studenter från Sverige, bara de i förväg får bekanta sig med Åbo Akademi och Finland. Jag hade ingen aning om att man kunde studera på svenska i Finland innan jag kom hit, och jag tror att svenska elever måste få uppleva det på plats innan de vågar söka hit. Utbytet möjliggörs tack vare medel från Kulturfonden för Finland och Sverige, vars syfte är att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland.

Avtalet löper tre år framåt och inledningsvis bjuds 40 elever in från fyra gymnasieskolor i Stockholm, Uppsala, Västerås och Norrköping. Planen är att utvidga samarbetet och bjuda in studenter från hela södra Sverige genom att ta med koncernens skolor i Göteborg och Malmö.