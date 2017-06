Biskopsbesök och dans då Raseborg firar Pride

Programstommen för Raseborgs Pride är nu klar. Evenemanget går av stapeln lördagen den 2 september i Karis.

Raseborg Pride ordnas nu för andra gången.

Pridedagen drar igång vid Karis bollhall klockan elva. Därifrån startar en traditionell Prideparad en timme senare. Den bär av i riktning mot Bulevardens park vid Karis gamla stadshus.

I den kan vem som helst delta, antingen ensam eller i grupp, och visa sitt stöd för mänskliga rättigheter, jämlikhet och kärlek, meddelar arrangörerna.

Väl framme i Bulevardens park bjuds det på mångsidigt program. På scenen uppträder bland annat Frida Andersson, Osq (känd från Raaseposse), Lill-Fill Beatbox samt dansare från Hurja Piruetti och Chosen F Dance Company. För barn ordnas musik, dans, clownuppträdande och annat skoj.

Utöver det så talar sociologen och aktiva Seta-medlemmen Olli Stålström på pridefestivalen. Seta är en förening för Sexuellt likaberättigande. Även en diskussion leds av Stålström på eftermiddagen.

Biskop Björn Vikström håller dagen till ära en regnbågsgudstjänst på Brankis.

Även Bio Pallas firar med att visa filmen Pride.

Raseborg Pride avslutas med kvällsevenemanget Rainbow Club på Folkets hus i Karis. Där spelas livemusik och en DJ uppträder.

Under veckan kommer också en Prideutställning att visas på Galleri Fokus (28.8-3.9).