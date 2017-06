Irak: IS kalifat har fallit - styrkor har intagit moskéruiner i Mosul

Den irakiska armén har intagit ruinerna av moskén al-Nuri i Mosul. Iraks premiärminister Haider al-Abadi säger att IS kalifat har fallit.

Moskén i Mosul var platsen där terrorgruppen IS ledare Abu Bakr al-Baghdadi utropade IS kalifat sommaren 2014. Det är en stor symbolisk seger för de irakiska styrkorna att de har intagit moskén.

Iraks armé intog moskén efter åtta månaders strid i Mosul. Det finns fortfarande några kvarter i gamla stan i Mosul som kontrolleras av IS. Mosul har varit IS huvudstad sedan 2014.

Striderna i Mosul befaras ha krävt tusentals civila offer. Nästan 900 000 människor har varit tvungna att fly sina hem.

Moskéns ruiner i Mosul. Den stora al-Nurimoskén och lutande al-Hadbaminareten sprängdes på onsdag då armén var nära att inta de symboliskt viktiga historiska byggnaderna Bild: EPA/COMBINED JOINT TASK FORCE

IS inlåst i Raqqa i Syrien

Samtidigt som striderna i Mosul närmar sig ett slut har alla vägar ur Raqqa i Syrien skurits av. De USA-stödda styrkorna rapporteras ha tagit kontroll över den sista vägen in i staden.

Offensiven mot Raqqa inleddes tidigare i juni, och förväntas bli lång och blodig - precis som offensiven mot Mosul. Ett stort antal civila finns fortfarande kvar i staden.

Raqqa är den största staden i Syrien under IS kontroll.

IS har tappat över hälften av sina landområden

Som mest kontrollerade terrorgruppen över 90 000 kvadratkilometer mark i Syrien och i Irak, men i dag kontrollerar de drygt 35 000 kvadratkilometer. Bara i år har IS blivit av med 24 000 kvadratkilometer landområden, enligt analysföretaget IHS Markit.

I samband med att IS blir av med landområden har de också tappat sina största kassakor, eftersom de har tappat uppskattningsvis 80 procent av sina inkomstkällor.

IS har varit beroende av att producera och smuggla olja, bära upp skatt av lokala invånare samt konfiskera saker. Enligt IHS Markit inbringade organisationen under det andra kvartalet år 2014 81 miljoner dollar. Under det andra kvartalet 2017 var inkomsten 16 miljoner.

Samma experter som har analyserat IS förluster av mark och pengar tror att IS kalifat kommer att kollapsa innan årets slut, i och med att de har förlorat Mosul och Raqqa är omringat.

Källor: Reuters, AFP, Yle